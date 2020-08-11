Житель Житомирщины остался без машины и денег: хотел сэкономить, но попал на аферистов

Житель Житомирской области пытался сэкономить и приобрести через интернет автомобиль. Взамен он наткнулся на мошенников и потерял значительное количество денег. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в полиции.
"10 августа в Андрушевское отделение полиции поступило сообщение от 54-летнего местного жителя о потере средств из-за опрометчивой покупки автомобиля. Полицейские выяснили, что мужчина нашел объявление о продаже транспортного средства по сниженной цене на одном из сайтов в сети Интернет. Поэтому связался с продавцом и договорился о покупке. Он сделал перерасчет более чем 24,5 тыс. гривен", - отмечают правоохранители.
Впоследствии мужчина приехал в Киев на условленное место, где якобы и должна была состояться передача автомобиля. Впрочем, на месте встречи не нашел ни продавца, ни автомобиля.
Еще один случай интернет-обмана произошел в Житомире. В полицию обратилась 24-летняя житомирянка с сообщением об обмане, связанном с арендой жилья.
Женщина рассказала, что несколько дней назад нашла на одном из сайтов объявление, которое ее заинтересовало. Она осуществила перевод почти 6000 гривен на указанный счет. Впоследствии выяснила, что ее обманули, и соглашение об аренде квартиры оказалось ложным.
Сейчас полицейские устанавливают личности мошенников, причастных к указанным злодеяниям. Вместе с тем правоохранители призывают граждан быть более осмотрительными в финансовых вопросах.