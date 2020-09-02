В Житомире от выстрела погиб курсант военного института: среди версий - самоубийство

Из-за неосторожного обращения с оружием погиб курсант Житомирского военного института им. Королёва. Погибший парень был первокурсником.
Об этом 1 сентября сообщили на сайте учебного заведения
.
"С грустью сообщаем, что 01.09.2020 курсант набора 2020 года Хоровский Максим Андреевич погиб в результате неосторожного обращения с оружием"
, - говорится в сообщении.
Сейчас пытаются установить все причины и обстоятельства происшествия.
По информации телеканала C-TV
, трагедия произошла во время учений: парню выдали оружие для тренировок, он пошел с ним в туалет и застрелился.