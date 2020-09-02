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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 2 » 10:20:44

В Житомире от выстрела погиб курсант военного института: среди версий - самоубийство

Сегодня, 10:29:44 1362 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире от выстрела погиб курсант военного института: среди версий - самоубийство

 Из-за неосторожного обращения с оружием погиб курсант Житомирского военного института им. Королёва. Погибший парень был первокурсником.

Об этом 1 сентября сообщили на сайте учебного заведения.

"С грустью сообщаем, что 01.09.2020 курсант набора 2020 года Хоровский Максим Андреевич погиб в результате неосторожного обращения с оружием", - говорится в сообщении.

Сейчас пытаются установить все причины и обстоятельства происшествия.

По информации телеканала C-TV, трагедия произошла во время учений: парню выдали оружие для тренировок, он пошел с ним в туалет и застрелился.
Тэги: Житомир, курсант, военный институт
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:09:00, Сегодня [Материал]
+1

Здесь нужно быть трижды осторожным с оценками, а то сейчас "знатоки" версий накидают...
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