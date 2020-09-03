Запасы дешевых нефтепродуктов закончились: что будет с ценами на горючее в сентябре

Как изменились цены на горючее за месяц

ДП +20 коп./л

Автогаз +21 коп./л

А-92 +19 коп/л

А-95+ +20 коп./л

А-95+ +19 коп./л

"Доля бензинов и дизеля, которые производятся и ввозятся в Украину из Республики Беларусь, является весьма значимой для обеспечения в полном объеме спроса потребителей на топливо. Несмотря на распространение в СМИ информации о возможном ограничении объемов поставок нефтепродуктов с белорусских нефтеперерабатывающих заводов в Украину, Антимонопольный комитет Украины усиливает мониторинг ситуации на рынках горючего", - отметили в АМКУ.

Чего ждать в сентябре

Беларусь снова повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с 1 сентября. После предыдущего повышения прошел только месяц. Пошлина на прямогонный бензин выросла с $25,7 до $26,1 за 1 тонну. На товарные бензины — с $14 до $14,2 за 1 тонну.

Кабмин ввел спецпошлины на сжиженный газ и дизтопливо из России. Импорт дизеля из РФ по трубопроводу будет облагаться спецпошлиной в размере 4%, сжиженный газ – 3%.

"Украина имеет максимальную диверсификацию источников поставок в Украину, и в большей мере на цены влияет политика Национального банка Украины, чем внешнее ценообразование. А если даже введут в Украине спецпошлину 4%, то это даст 40 копеек – это мизер. Более существенную роль будут играть спрос и предложение", – отмечает Косянчук.

"Если в Беларуси ситуация усугубится, тогда будет риск того, что в Украине может возникнуть дефицит нефтепродуктов, ввозимых из Беларуси. Но в настоящее время я таких предпосылок не вижу", – говорит Марунич.