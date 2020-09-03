Запасы дешевых нефтепродуктов закончились: что будет с ценами на горючее в сентябре

Заправить полный бак автомобиля бензином А95+ сейчас на девять гривен дороже, чем месяц назад. На минувшей неделе розничные цены заметно повысились в двух областях – Луганской и Запорожской – и в Киеве. В среднем бензин подорожал на 20 коп./л.
К этому привели нестабильность гривни в течение последнего месяца и дорогая нефть. Горючее продолжит дорожать и в сентябре, сообщает издание "Сегодня
".
Как изменились цены на горючее за месяц
Эксперт нефтерынка Леонид Косянчук подчеркивает, что цены на горючее в Украине зависят от двух факторов: цен на внешнем рынке, то есть европейских котировок, и курса гривни.
На сегодняшний день ни первое, ни второе не сыграло в пользу украинского потребителя.
"И так два месяца цены практически не повышались и операторы их держали вне зависимости от того, что гривня колебалась"
, – говорит Косянчук.
Запасы дешевых нефтепродуктов закончились. Цены на внешних рынках выросли, поскольку начало поступать горючее, произведенное из более дорогой нефти. Существует закономерность: если горючее на границе дорожает на один процент, то цены на АЗС вырастут на 10 коп./л через две недели. Две недели – это период, за который партию горючего доставляют на АЗС от поставщика.
Гривня тоже не была стабильной, и весь месяц ее курс колебался. Хотя по итогу месяца нацвалюта показала небольшое укрепление: 5 копеек к доллару и 40 коп. к евро. Но этого недостаточно, чтобы сгладить эффект от роста цен на внешнем рынке.
Валютный курс является одним из самых важных условий, поскольку импортеры покупают горючее за валюту. При импорте нефтепродуктов государство начисляет налоги в евро и пересчитывает по курсу Нацбанка. А потом доход, полученный в гривнях, операторы конвертируют в евро, чтобы закупить новую партию нефтепродуктов. Когда национальная валюта падает, следующая закупка нефтепродуктов обходится для АЗС дороже, из-за чего они и поднимают цены.
Как изменились цены на горючее:
- ДП +20 коп./л
- Автогаз +21 коп./л
- А-92 +19 коп/л
- А-95+ +20 коп./л
- А-95+ +19 коп./л
Несмотря на опасения, протесты в Беларуси пока никак не отразились на поставках нефтепродуктов в Украину. Оттуда к нам поступает треть всего горючего. Неделю назад Антимонопольный комитет Украины заявил, что усилит наблюдение за рынком нефтепродуктов из-за риска дефицита.
"Доля бензинов и дизеля, которые производятся и ввозятся в Украину из Республики Беларусь, является весьма значимой для обеспечения в полном объеме спроса потребителей на топливо. Несмотря на распространение в СМИ информации о возможном ограничении объемов поставок нефтепродуктов с белорусских нефтеперерабатывающих заводов в Украину, Антимонопольный комитет Украины усиливает мониторинг ситуации на рынках горючего", - отметили в АМКУ.
Поставки из Беларуси остаются стабильными, говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
"Были опасения, что на нефтеперерабатывающих заводах будут забастовки. Рисков дефицита я не вижу. Более того, нефтепродукты были в профиците, поскольку спрос полностью не восстановился из-за карантина"
, – отмечает Марунич.
Чего ждать в сентябре
В конце августа произошло два события, которые могли ударить по ценам:
- Беларусь снова повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с 1 сентября. После предыдущего повышения прошел только месяц. Пошлина на прямогонный бензин выросла с $25,7 до $26,1 за 1 тонну. На товарные бензины — с $14 до $14,2 за 1 тонну.
- Кабмин ввел спецпошлины на сжиженный газ и дизтопливо из России. Импорт дизеля из РФ по трубопроводу будет облагаться спецпошлиной в размере 4%, сжиженный газ – 3%.
Но именно эти два фактора мало ударят по карманам автовладельцев, уверен Леонид Косянчук.
"Украина имеет максимальную диверсификацию источников поставок в Украину, и в большей мере на цены влияет политика Национального банка Украины, чем внешнее ценообразование. А если даже введут в Украине спецпошлину 4%, то это даст 40 копеек – это мизер. Более существенную роль будут играть спрос и предложение", – отмечает Косянчук.
При этом эксперт поддерживает введение и удерживание акцизов на сжиженный газ, большой процент доходов от которых направляется на ремонт и обустройство автомобильных дорог.
"Авто на бензине и на сжиженном газе одинаково портят дороги. Только акциз на газ в пять раз меньше"
, – замечает Косянчук.
В сентябре цены на горючее продолжат медленный рост, уверен Дмитрий Марунич. Это будет происходить за счет того, что гривня постепенно ослабевает, а подорожавшая нефть продолжает поступать на нефтеперерабатывающие заводы.
Что касается поставок из Беларуси, то они могут оборваться только в том случае, если протесты и забастовки в республике усилятся. Но эксперты не верят в такой сценарий.
"Если в Беларуси ситуация усугубится, тогда будет риск того, что в Украине может возникнуть дефицит нефтепродуктов, ввозимых из Беларуси. Но в настоящее время я таких предпосылок не вижу", – говорит Марунич.
Однако давать долгосрочные прогнозы цен на топливо и их стабильность эксперты опасаются.
"Если сравнивать прогноз погоды и прогноз цен на бензин, то прогноз погоды можно считать более точной наукой. На цены влияет чрезвычайно много факторов, начиная от угрозы пандемии и заканчивая политикой Национального банка Украины"
, – резюмирует Леонид Косянчук.