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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Сентябрь » 14 » 12:00:18

В Житомирской области установили памятник писателю Яну Барщевскому. ФОТО

Вчера, 12:30:18 558 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области установили памятник писателю Яну Барщевскому. ФОТО

 В городе Чуднов Житомирской области установили памятник белорусско-польско-украинскому писателю Яну Барщевскому. Об этом сообщает Житомирская облгосадминистрация.

Памятник установили в Чуднове, так как именно здесь в апреле 2019 года нашли надгробную плиту Барщевского.
 

"Фондом Марии Магдалены Радзивилл изготовлен и подарен  городу памятник в виде бронзового бюста на колонне из зеленого гранита, на которой расположена мемориальная табличка с надписью на украинском, белорусском и польском языках. Составной частью памятника является надгробная плита писателя", - отмечают в ОГА.




Яна Барщевского называют основоположником новой белорусской литературы - по значимости для Беларуси приравнивают к Тарасу Шевченко и Ивану Франко. Он родился в селе Мурагы Полоцкого уезда (теперь Расонский р-н Витебской область) в конце 18-го века (точная дата не установлена). Умер 12 марта 1851 года (по новому стилю) в Чуднове (теперь Житомирской область).

Ян Барщевский писал стихи и рассказы, преимущественно на польском, также белорусском языках и руской мове (староукраинском).

В своих произведениях Ян Барщевский обращался к фольклорной тематике, прославлял романтично возвышенное чувство любви к простому народу и будил его национальное сознание.

Тэги: памятник, Житомирская область, писатель
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