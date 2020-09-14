В Житомирской области установили памятник писателю Яну Барщевскому. ФОТО

В городе Чуднов Житомирской области установили памятник белорусско-польско-украинскому писателю Яну Барщевскому. Об этом сообщает Житомирская облгосадминистрация.
Памятник установили в Чуднове, так как именно здесь в апреле 2019 года нашли надгробную плиту Барщевского.
"Фондом Марии Магдалены Радзивилл изготовлен и подарен городу памятник в виде бронзового бюста на колонне из зеленого гранита, на которой расположена мемориальная табличка с надписью на украинском, белорусском и польском языках. Составной частью памятника является надгробная плита писателя", - отмечают в ОГА.
Яна Барщевского называют основоположником новой белорусской литературы - по значимости для Беларуси приравнивают к Тарасу Шевченко и Ивану Франко. Он родился в селе Мурагы Полоцкого уезда (теперь Расонский р-н Витебской область) в конце 18-го века (точная дата не установлена). Умер 12 марта 1851 года (по новому стилю) в Чуднове (теперь Житомирской область).
Ян Барщевский писал стихи и рассказы, преимущественно на польском, также белорусском языках и руской мове (староукраинском).
В своих произведениях Ян Барщевский обращался к фольклорной тематике, прославлял романтично возвышенное чувство любви к простому народу и будил его национальное сознание.