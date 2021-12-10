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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Декабрь » 10 » 13:43:43

В селе на Житомирщине открыли памятник Оноре де Бальзаку. ФОТО

Вчера, 13:43:43 1107 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В селе на Житомирщине открыли памятник Оноре де Бальзаку. ФОТО

 В селе Верховня Житомирской области, где три года жил Оноре де Бальзак, открыли памятник писателю и его жене Эвелине Ганской.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заведующую Литературно-мемориальным музеем Оноре де Бальзака Елену Макивчук.
 

«В Верховне открыли памятник Оноре де Бальзаку и Эвелине Ганской, который был изготовлен еще к 220-летию писателя. Его установили в центре села. Памятник изготовлен из красного гранита и состоит из двух стел с изображением Эвелины Ганской и Оноре де Бальзака», – отметила Макивчук.


По ее словам, на обоих стелах отчеканены фрагменты из переписки Оноре де Бальзака и Эвелины Ганской. В частности, там есть цитата писателя: «Моя любовь прекраснее, совершеннее, чем все, что я сделал» и его жены: «Мало женщин имели такое счастье, какое имела я, быть женой, советчиком, единственной любовью».



Изготовление памятника инициировала и профинансировала ныне проживающая за рубежом жительница Верховни Наталья Коренькова.

Фото: Елена Макивчук
 

Оноре де Бальзак проживал в имении Ганских в Верховне на протяжении 1847-1850 годов. Имение – памятник истории, архитектуры и садово-парковой культуры конца XVIII – начала XIX века.

Тэги: памятник, Житомирская область, Бальзак
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Комментариев: 2
FED8
1 FED8 (FED8)   • 17:32:59, Вчера [Материал]

Нафига ему открывать . Это ж альфонс. Пропил и прокутил свои деньги . И тут подвернулась богатая с провинции . О любви как в книгах и речи не может быть
Cobalt
2 Cobalt (Cobalt)   • 19:57:54, Вчера [Материал]

Польский жиголо?! :-о
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