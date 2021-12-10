В селе на Житомирщине открыли памятник Оноре де Бальзаку. ФОТО

В селе Верховня Житомирской области, где три года жил Оноре де Бальзак, открыли памятник писателю и его жене Эвелине Ганской.
Об этом сообщает Укринформ
со ссылкой на заведующую Литературно-мемориальным музеем Оноре де Бальзака Елену Макивчук.
«В Верховне открыли памятник Оноре де Бальзаку и Эвелине Ганской, который был изготовлен еще к 220-летию писателя. Его установили в центре села. Памятник изготовлен из красного гранита и состоит из двух стел с изображением Эвелины Ганской и Оноре де Бальзака», – отметила Макивчук.
По ее словам, на обоих стелах отчеканены фрагменты из переписки Оноре де Бальзака и Эвелины Ганской. В частности, там есть цитата писателя: «Моя любовь прекраснее, совершеннее, чем все, что я сделал» и его жены: «Мало женщин имели такое счастье, какое имела я, быть женой, советчиком, единственной любовью».
Изготовление памятника инициировала и профинансировала ныне проживающая за рубежом жительница Верховни Наталья Коренькова.
Фото: Елена Макивчук
Оноре де Бальзак проживал в имении Ганских в Верховне на протяжении 1847-1850 годов. Имение – памятник истории, архитектуры и садово-парковой культуры конца XVIII – начала XIX века.