В селе на Житомирщине открыли памятник Оноре де Бальзаку. ФОТО

«В Верховне открыли памятник Оноре де Бальзаку и Эвелине Ганской, который был изготовлен еще к 220-летию писателя. Его установили в центре села. Памятник изготовлен из красного гранита и состоит из двух стел с изображением Эвелины Ганской и Оноре де Бальзака», – отметила Макивчук.