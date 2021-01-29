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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Январь » 29 » 11:19:37

В Житомирской области неизвестные украли бронзовый памятник Ленину. ФОТО

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В Житомирской области неизвестные украли бронзовый памятник Ленину. ФОТО

 В пгт Ружин Житомирской области неизвестные украли 4-метровый памятник Ленину, изготовленный из бронзы. Об этом в соцсети сообщил заместитель Ружинского поселкового головы Виталий Березовенко.
 

"Еще в 1990 году по заказу тогдашней советской власти был изготовлен 4-метровый памятник Ленину, который планировали установить в центре поселка на месте, где сейчас памятник Тарасу Шевченко. Но так и не успели - Союз развалился и еще не установленный памятник сразу отправили на хранение в одну организацию, затем - в другую. Некоторое время он был на хранении даже в тогдашней милиции, пока не оказался на территории рыбхоза. Очень много лет лежал он там на заброшенном дворе такой же всеми покинутый и никому не нужный, даже успел кустарниками зарасти.

Еще в ноябре прошлого года он точно был на месте, что установлено Актом инвентаризации. А тут вдруг вчера звонят и говорят: а проверьте-ка памятник, есть большие сомнения, что он до сих пор там. Приезжаем и ... от памятника и след простыл. Точнее - след как раз и остался - отпечатки того как Ленина тянули по двору, а потом, очевидно, погрузили на авто и вывезли в неизвестном направлении. Конечно - никто ничего не видел и не слышал, хотя территория охраняемая и пройти на нее незамеченным сложно, не то, что проехать грузовиком", - написал в Facebook Виталий Березовенко.




Мужчина добавил, что в памятнике 3,5 тонны бронзы и он до сих пор находится на балансе поселкового совета. Стоимость памятника оценивают в 350 000 гривен.

В настоящее время поисками пропавшего Ленина занимаются правоохранители. 



Тэги: Житомирская область, памятник, Ленин
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