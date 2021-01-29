В Житомирской области неизвестные украли бронзовый памятник Ленину. ФОТО

"Еще в 1990 году по заказу тогдашней советской власти был изготовлен 4-метровый памятник Ленину, который планировали установить в центре поселка на месте, где сейчас памятник Тарасу Шевченко. Но так и не успели - Союз развалился и еще не установленный памятник сразу отправили на хранение в одну организацию, затем - в другую. Некоторое время он был на хранении даже в тогдашней милиции, пока не оказался на территории рыбхоза. Очень много лет лежал он там на заброшенном дворе такой же всеми покинутый и никому не нужный, даже успел кустарниками зарасти.



Еще в ноябре прошлого года он точно был на месте, что установлено Актом инвентаризации. А тут вдруг вчера звонят и говорят: а проверьте-ка памятник, есть большие сомнения, что он до сих пор там. Приезжаем и ... от памятника и след простыл. Точнее - след как раз и остался - отпечатки того как Ленина тянули по двору, а потом, очевидно, погрузили на авто и вывезли в неизвестном направлении. Конечно - никто ничего не видел и не слышал, хотя территория охраняемая и пройти на нее незамеченным сложно, не то, что проехать грузовиком", - написал в Facebook Виталий Березовенко.