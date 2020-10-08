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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 8 » 09:43:05

Коронавирусный рекорд: Украина пересекла отметку в 5000 больных за сутки

Сегодня, 10:00:05 712 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирусный рекорд: Украина пересекла отметку в 5000 больных за сутки

 В Украине за прошлые сутки подтвердили 5397 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, умерло 93 пациента. Эти показатели – самые высокие с начала эпидемии в стране. 

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, обнародованные 8 октября.

Предыдущий рекорд по заболеваемости фиксировали накануне – 6 октября подтвердили 4753 случая COVID-19, наибольшее количество погибших за сутки до этого регистрировали 3 октября, когда умерли 92 пациента. 

Общее количество случаев достигло 244 734, число жертв – 4690. Выздоровели от COVID-19 уже 108 233 пациента (+ 2263 за последние сутки), продолжают болеть 131 811 украинцев. 


 

Ситуация на Житомирщине


В Житомирской области за минувшие сутки, 7 октября, подтверждено 236 новых случаев заболевания COVID-19. Это также новый рекорд в регионе. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

Всего в области подтверждено 7 457 случаев коронавируса, 4 344 человека выздоровели. От осложнений, вызванных вирусом, на Житомирщине умер 131 человек.


 
Тэги: Эпидемия, статистика, коронавирус
Комментариев: 5
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 10:53:48, Сегодня [Материал]
-1

Сухомлин:
- У Житомирі вже 40 випадків ковіду за добу. Малувато. Пропозиція: а давайте проведемо на Михайлівській ще одне масове свято без масок?

Виконком (хором):
- Йєа!!!

Шевчук:
- "День фітнесу" вже був. Пропоную "День люрексу". І щоб було багато дівчат в колготках з люрексом. А?..

Сухомлин:
- Краще, щоб було багато дітей. Як минулого разу.

Шевчук:
- Багато дітей в колготках з люрексом?

Сухомлин:
- Без люрексу. Просто дітей. Вони наше майбутнє.

Чиж:
- Може, "День латексу"?

Пашко:
- Наталко, ну, що Ви говорите? Як можна дітей випускати в латексі? Вони ж впріють! Я рішуче проти!

Місюрова:
- Я пропоную "День захисту".

Шевчук:
- Від чого?

Місюрова:
- Від коронавірусу. Виступи дитячих колективів, масові спортивні змагання, "смачне містечко"...

Чиж:
- ...закарпатські вина на розлив. Розіграш призів.

Сухомлин:
- Толково.

Шевчук:
- На таке поведуться точно.

Сухомлин:
- Оце те, що я називаю - професіоналізм замість некомпетентності! Ставлю пропозицію на голосування...
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 11:16:53, Сегодня [Материал]
0

зеботікі хворі. як не порох винен, то сухомлин.

а що по вело-цирку?
http://zhzh.info/news/2020-10-03-44275

чому стільки людей зібрали? де маски? дистанції?
TarasS
3 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 11:47:18, Сегодня [Материал]
-1

Ігор - сухоботику навіжений, а ну, запхай сюди писок:

https://times.zt.ua/son-paranojika-v-misiachnu-nich-ze-vlada-vidkryla-proty-poroshenka-21-spravu/

Прочитай прізвище автора і скажи: хто тепер дурний?
zt-gregori
4 Ігор (zt-gregori)   • 12:33:50, Сегодня [Материал]
0

скинь ще матеріал за 2015.

схоже, автор швидко перевзувся. як ще пояснити його різку активність в сторону сн і Євдокимова.
TarasS
5 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 13:46:15, Сегодня [Материал]
0

"схоже, автор швидко перевзувся..."

Не фантазуй натщесерце. Я і зараз під кожним словом підпишусь.

"скинь ще матеріал за 2015."

Кому скинути? Як твоє прізвище? Яку посаду у виконкомі займаєш?
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