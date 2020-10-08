Коронавирусный рекорд: Украина пересекла отметку в 5000 больных за сутки

В Украине за прошлые сутки подтвердили 5397 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, умерло 93 пациента. Эти показатели – самые высокие с начала эпидемии в стране.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга
Совета нацбезопасности и обороны Украины, обнародованные 8 октября.
Предыдущий рекорд по заболеваемости фиксировали накануне – 6 октября подтвердили 4753 случая COVID-19, наибольшее количество погибших за сутки до этого регистрировали 3 октября, когда умерли 92 пациента.
Общее количество случаев достигло 244 734, число жертв – 4690. Выздоровели от COVID-19 уже 108 233 пациента (+ 2263 за последние сутки), продолжают болеть 131 811 украинцев.
Ситуация на Житомирщине
В Житомирской области за минувшие сутки, 7 октября, подтверждено 236 новых случаев заболевания COVID-19. Это также новый рекорд в регионе. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.
Всего в области подтверждено 7 457 случаев коронавируса, 4 344 человека выздоровели. От осложнений, вызванных вирусом, на Житомирщине умер 131 человек.
- У Житомирі вже 40 випадків ковіду за добу. Малувато. Пропозиція: а давайте проведемо на Михайлівській ще одне масове свято без масок?
Виконком (хором):
- Йєа!!!
Шевчук:
- "День фітнесу" вже був. Пропоную "День люрексу". І щоб було багато дівчат в колготках з люрексом. А?..
Сухомлин:
- Краще, щоб було багато дітей. Як минулого разу.
Шевчук:
- Багато дітей в колготках з люрексом?
Сухомлин:
- Без люрексу. Просто дітей. Вони наше майбутнє.
Чиж:
- Може, "День латексу"?
Пашко:
- Наталко, ну, що Ви говорите? Як можна дітей випускати в латексі? Вони ж впріють! Я рішуче проти!
Місюрова:
- Я пропоную "День захисту".
Шевчук:
- Від чого?
Місюрова:
- Від коронавірусу. Виступи дитячих колективів, масові спортивні змагання, "смачне містечко"...
Чиж:
- ...закарпатські вина на розлив. Розіграш призів.
Сухомлин:
- Толково.
Шевчук:
- На таке поведуться точно.
Сухомлин:
- Оце те, що я називаю - професіоналізм замість некомпетентності! Ставлю пропозицію на голосування...
а що по вело-цирку?
http://zhzh.info/news/2020-10-03-44275
чому стільки людей зібрали? де маски? дистанції?
https://times.zt.ua/son-paranojika-v-misiachnu-nich-ze-vlada-vidkryla-proty-poroshenka-21-spravu/
Прочитай прізвище автора і скажи: хто тепер дурний?
схоже, автор швидко перевзувся. як ще пояснити його різку активність в сторону сн і Євдокимова.
Не фантазуй натщесерце. Я і зараз під кожним словом підпишусь.
"скинь ще матеріал за 2015."
Кому скинути? Як твоє прізвище? Яку посаду у виконкомі займаєш?