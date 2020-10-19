«Матрас и стены в плесени». Появились фото, в каких условиях лечат от коронавируса в Коростышеве

Житомирянка, по имени Марина, с подозрением на коронавирус попала в Коростышевскую центральную районную больницу и опубликовала в соцсети фейсбук фотографии, показав в каких кошмарных условиях лечатся от коронавируса.
В приемном отделении она увидела просто ужасную картину. Стены уже покрылись плесенью, а больным выдают какие-то влажные матрасы. На фото видно, что ситуация в этой больнице просто патовая, ведь невозможно лечиться в таких условиях.
"COVID-19, не знаю, что страшнее болеть ним, или лечиться в таких условиях. Пост отчаяния! Вот вам и предвыборная агитация! Как можно лечить человека от пневмонии в условиях плесени и влажного матраса! А самое главное, что даже врач меня еще и в глаза не видел! Сбить температуру - пожалуйста, полный игнор! Честно скажу вам - страшно, еще и дома оставила 4-летнего сына, и сердце разрывается, но и «стены лечат»!", - написала он в фейсбук.
После жалобы в соцсетях, и обращения к местному депутату, женщину вместе с мамой перевели в палату с лучшими условиями, и просторными стенами. Однако другие пациенты так и остались проходить лечение «в ужасных условиях».
"Друзья, я не думала, что на мой пост откликнется столько неравнодушных людей! Спасибо моим коллегам, друзьям, родным, что каждый предложил помощь! Большое спасибо моему руководству, моей любимой работе ООО «АСТ» и нашему земляку депутату Евгению Викторовичу Жабокрицкому, что при их содействии нас с мамой перевели в палату с лучшими условиями, и просторными стенами. Спасибо медсестре и врачу, которые сегодня ни на шаг от нас не уходят! Большое спасибо депутату Житомирского областного совета Елене Владимировне Галагузе, за переживания и взяв лично под контроль данную ситуацию и пообещала помочь людям, которые так и остались проходить лечение «в тех ужасных условиях»", - написала женщина.