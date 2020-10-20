АТ «Житомирський маслозавод» — найбільший платник податків серед аграрних підприємств України

Державна податкова служба оприлюднила реєстр великих платників податків на 2021 рік. До 500 підприємств, які сплачують найбільше податків, увійшло 91 агропромислове та переробне підприємство.
АТ «Житомирський маслозавод» (компанія «Рудь») очолило цей рейтинг, зайнявши 1-ше місце в списку.
До 500 найбільших платників податків також увійшли такі агропромислові та переробні підприємства, як ПрАТ «Київська фабрика "Рошен"», ПрАТ «Київхліб», АТ «ЛФК "Світоч"», ПрАТ «Данон Кремез», ПАТ «Бель Шостка Україна» та багато інших гігантів промисловості.
Держава збирає податки як для виконання її безпекової функції, так і для надання широкого спектру суспільних благ та послуг. Зрозуміло, що від сплати податків, особливо великими підприємствами, залежить добробут і майбутнє громадян, розвиток країни в цілому.
Петро Рудь, як керівник АТ «Житомирський маслозавод», вважає, що ведення бізнесу має базуватися на світових та європейських стандартах турботи про споживача, екологічних засадах, чесності, надійності, справедливості. А також кожен платник податків повинен відчувати особисту відповідальність за прозоре наповнення бюджету держави.
Пишаємося земляками! Так тримати!