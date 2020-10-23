​Олена Розенблат: «Кожного дня набережна змінюється». ВІДЕО

У Житомирі триває реконструкція набережної у Шодуарівському парку.

За словами Олени Розенблат, роботи на завершальному етапі. Наразі тут проводять реконструкцію човнової станції та фарбують альтанки. Крім того, на території вже з'явилися лавки, але їх поки не облаштовують.



«Кожного дня набережна змінюється! Вона стає кращою, вона наповнюється, тут ми вже бачимо багато людей, багато дітей та дорослих, які проводять тут час. Насправді це вже завершальний етап, фінішна пряма. Якщо говорити про те, чому не закінчують дорогу, тому що є човнова станція, на якій проводять роботи. Я не можу собі дозволити спочатку зробити дорогу, а потім щоб вантажна техніка руйнувала це покриття. Насправді деякі роботи ми робимо по третьому-четвертому колу, зараз я веду мову про альтанки. Наразі ми їх вчетверте перефарбовуємо, бо там багато згадок «тут був Вася» або «Коля любить Свєту», а все-таки хочеться, щоб зараз було гарно», - говорить кандидатка на посаду Житомирського міського голови Олена Розенблат, - повідомляє Житомир.info





Олена Розенблат, яка є керівником реконструкції набережної, зазначає: кілька місяців роботи виконуються за кошти підрядної фірми.





«Чую іноді нарікання, чому так довго. По-перше, були проблеми з проєктом, дуже багато було внесено змін, з самого початку було багато технологічних, технічних моментів не враховано і це б впливало на якість. Тому ми були змушені писати листи, узгоджувати і це зайняло час. Друге питання, що надзвичайно важливо при будь-якому будівництві, це своєчасне фінансування. Станом на зараз є заборгованість більше ніж 4 млн грн, за весь рік було сплачено всього 1 млн 300 тисяч грн, остання сплата була в червні місяці. Фінансування всіх робот відбувається за кошти компанії «Фаворит», яка робить всі ці роботи», - розповідає Олена Розенблат.





Не зважаючи на те, що роботи тривають, тут чимало людей. Житомиряни говорять: набережна вже стала улюбленим місцем.

«Дуже, глобально змінилося. Тут же нічого не було. Подобається, діти приходять, а це означає, що подобається. Ці тренажери люблять діти», - каже Оксана.

«Звісно, стало краще, ніж було. Я дуже радію, що у Житомирі щось роблять, нові місця, куди можна сходити. Можна пройтися, випити каву, прогулятися і цього достатньо», - ділиться Христина.































