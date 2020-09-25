Керівник реконструкції набережної Олена Розенблат показала, як хулігани понівечили люки на Шодуарівських сходах. ФОТО. ВІДЕО

Невідомі хулігани пошкодили люки ревізії на Шодуарівських сходах в житомирському парку культури та відпочинку. Керівник реконструкції набережної Олена Розенблат розповідає: напередодні невідомі погнули нові встановлені конструкції.



«Насправді я обурена і мене переповнюють емоції. Тому що зі свого боку ми намагаємось зробити гарно, належним чином, якісно. Але, на жаль, є такі люди, які зацікавлені в тому, щоб це пошкодити і знищити. Ми просто побачили, що люди йшли і просто вирішили ногами вибивати ці люки ревізії. Шкода, що я можу ще додати. Сподіваюсь, що поліція надасть оцінку цим діям», – розповідає керівник реконструкції набережної Олена Розенблат, - повідомляє Житомир.info





Вчинок невідомих зафіксували камери відеоспостереження. На кадрах видно, як молоді люди цілеспрямовано шкодили конструкції. Керівник реконструкції набережної каже: фахівці-будівельники проведуть заміну люків, а також дослідять, чи не було завдано ушкоджень механізмам, які розташовані за ними.

«Однозначно треба буде змінювати всі ці дверцята. І дивитись, наскільки всередині пошкоджено чи ні», – каже Олена Розенблат.



