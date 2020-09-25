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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Сентябрь » 25 » 12:00:56

Керівник реконструкції набережної Олена Розенблат показала, як хулігани понівечили люки на Шодуарівських сходах. ФОТО. ВІДЕО   PR  

Сегодня, 09:07:34 771 6 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Керівник реконструкції набережної Олена Розенблат показала, як хулігани понівечили люки на Шодуарівських сходах. ФОТО. ВІДЕО

Невідомі хулігани пошкодили люки ревізії на Шодуарівських сходах в житомирському парку культури та відпочинку. Керівник реконструкції набережної Олена Розенблат розповідає: напередодні невідомі погнули нові встановлені конструкції.
 

«Насправді я обурена і мене переповнюють емоції. Тому що зі свого боку ми намагаємось зробити гарно, належним чином, якісно. Але, на жаль, є такі люди, які зацікавлені в тому, щоб це пошкодити і знищити. Ми просто побачили, що люди йшли і просто вирішили ногами вибивати ці люки ревізії. Шкода, що я можу ще додати. Сподіваюсь, що поліція надасть оцінку цим діям», – розповідає керівник реконструкції набережної Олена Розенблат, - повідомляє Житомир.info


Вчинок невідомих зафіксували камери відеоспостереження. На кадрах видно, як молоді люди цілеспрямовано шкодили конструкції. Керівник реконструкції набережної каже: фахівці-будівельники проведуть заміну люків, а також дослідять, чи не було завдано ушкоджень механізмам, які розташовані за ними.

«Однозначно треба буде змінювати всі ці дверцята. І дивитись, наскільки всередині пошкоджено чи ні», – каже Олена Розенблат.

 


















Тэги: парк Шодуаровский, Елена Розенблат
Комментариев: 6
CPTN
1 AntiHype (CPTN)   • 12:11:47, Сегодня [Материал]
0

испанский стыд испытываю за "Керівника реконструкці"
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 12:17:51, Сегодня [Материал]
0

Поки цензура не накрила коментарі: містяни і не дізналися б про це з новин, якщо пані Олена Розенблат не показала би особисто!
TarasS
6 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 13:40:55, Сегодня [Материал]
0

Одному мені це нагадує "гранату, яка влетіла на подвір'я Розенблата"?
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:55:53, Сегодня [Материал]
0

А спроси этих малолетних ублюдков, зачем они это сделали - они не смогут ответить.
aptik
4 Артем (aptik)   • 13:15:24, Сегодня [Материал]
0

Если им заплатить больше то смогут ответить.
Armen21
5 МАКС (Armen21)   • 13:24:18, Сегодня [Материал]
0

Тетя, где вы были раньше?! Две недели назад спускались к набережной, уже эти ящики , почти все, были вогнуты от удара. Малолетние дебилы их просто добили. Вопрос к вам, это еврейское жлобство, установить ящики из такого тонкого металла, с замками, которые можно вскрыть тупым ножем?!
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