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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 24 » 18:17:38

В Житомире бизнесмен нанял киллера для убийства своего партнера. ФОТО

Вчера, 18:18:38 2077 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире бизнесмен нанял киллера для убийства своего партнера. ФОТО

 24 ноября правоохранители задержали в Житомире предпринимателя, заказавшего убийство своего партнера по бизнесу. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в прокуратуре области.
 

"Для реализации своего преступного умысла и непосредственного выполнения привлек своего знакомого, пообещав ему денежное вознаграждение в размере 15 тыс. долларов США и начал подготовительные действия", - говорится в сообщении.


По информации прокуратуры, убийство должно было быть замаскировано под самоубийство.

После передачи первой части денежных средств в качестве оплаты за выполненную "работу" 41-летний житомирянин был разоблачен и задержан правоохранителями.

"Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения по ст. 15 (покушение на уголовное преступление), п. 6 (из корыстных побуждений), п. 11 (совершенное по заказу) ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Подобные противоправные действия наказываются до 15 лет лишения свободы или пожизненным заключением", - рассказали в полиции.



Тэги: убийство, Киллер, Бизнесмен, Житомир
Комментариев: 4
Pound
1 Life is life (Pound)   • 18:21:18, Вчера [Материал]
+4

Як люди можуть жити з таким тягарем?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 18:40:00, Вчера [Материал]
+3

интересно, в чём сакральный смысл возить задержанного лицом по асфальту?
он вооружён, опасен для десятка здоровых лбов вокруг?
да и следаку неудобно на корточках бумаги заполнять.....
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 23:49:31, Вчера [Материал]
+1

Видимо есть прописанные протоколы задержания. Мы видим только фото, и по фото не видно, чтобы следак заполнял бумаги на корточках, а просто разговаривает с задержанным.
Sandra
3 Sandra (Sandra)   • 23:36:44, Вчера [Материал]
0

Давайте говорити про те, що не все так однозначно. Той бувший бізнес партнер-кидала ще той і підвязки з ментами має чіткі. Тому не факт, що це не підстава.
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