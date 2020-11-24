В Житомире бизнесмен нанял киллера для убийства своего партнера. ФОТО

24 ноября правоохранители задержали в Житомире предпринимателя, заказавшего убийство своего партнера по бизнесу. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в прокуратуре области.
По информации прокуратуры
"Для реализации своего преступного умысла и непосредственного выполнения привлек своего знакомого, пообещав ему денежное вознаграждение в размере 15 тыс. долларов США и начал подготовительные действия", - говорится в сообщении.
, убийство должно было быть замаскировано под самоубийство.
После передачи первой части денежных средств в качестве оплаты за выполненную "работу" 41-летний житомирянин был разоблачен и задержан правоохранителями.
"Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения по ст. 15 (покушение на уголовное преступление), п. 6 (из корыстных побуждений), п. 11 (совершенное по заказу) ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Подобные противоправные действия наказываются до 15 лет лишения свободы или пожизненным заключением"
, - рассказали в полиции
.
он вооружён, опасен для десятка здоровых лбов вокруг?
да и следаку неудобно на корточках бумаги заполнять.....