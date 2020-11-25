Заказное убийство бизнесмена: начальник житомирской полиции рассказал подробности резонансного дела. ВИДЕО

В Житомире задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в организации убийства своего бизнес-партнера. Полицейские предупредили преступные намерения на начальном этапе их практической реализации.
25 ноября начальник Главного управления Национальной полиции в области Юрий Олейник рассказал подробности резонансного дела.
"Во время проверки имеющейся информации было установлено, что в начале октября 2020 года 41-летний житомирянин, имея уже длительный конфликт с бизнес-партнером, задумал решить собственные финансовые проблемы, устранив его физически. В дальнейшем человек намеревался продать совместное предприятие, ориентированное на предоставление услуг в сфере отдыха и единолично распорядиться полученными за него средствами", - сообщил Юрий Олейник.
В полиции отмечают, что для устранения партнера подозреваемый спланировал его убийство, которое должно было быть замаскировано под несчастный случай, точнее самоубийство.
Подозреваемый подыскал исполнителя, договорился с ним о сумме - 15000 долларов, передал ему информацию о партнере (фото, записи распорядка жизни, мест обитания и отдыха и т.п.) и выполнил другие действия, которые считал необходимыми для организации убийства.
24 ноября после передачи подозреваемым части задатка исполнителю полицейские задержали мужчину.
"Сопротивления он не оказывал, поскольку такое развитие событий для него было неожиданным", - отметили в полиции.
"Мы предупредили совершения особо тяжкого преступления - убийства человека. Мы спасли жизнь - это главное, поэтому считаю, что выполнили свои обязанности максимально", - подытожил Юрий Олейник.