Заказное убийство бизнесмена: начальник житомирской полиции рассказал подробности резонансного дела. ВИДЕО

"Во время проверки имеющейся информации было установлено, что в начале октября 2020 года 41-летний житомирянин, имея уже длительный конфликт с бизнес-партнером, задумал решить собственные финансовые проблемы, устранив его физически. В дальнейшем человек намеревался продать совместное предприятие, ориентированное на предоставление услуг в сфере отдыха и единолично распорядиться полученными за него средствами", - сообщил Юрий Олейник.