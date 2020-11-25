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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 25 » 13:46:38

Заказное убийство бизнесмена: начальник житомирской полиции рассказал подробности резонансного дела. ВИДЕО

Сегодня, 14:07:38 1627 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Заказное убийство бизнесмена: начальник житомирской полиции рассказал подробности резонансного дела. ВИДЕО

 В Житомире задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в организации убийства своего бизнес-партнера. Полицейские предупредили преступные намерения на начальном этапе их практической реализации.

25 ноября начальник Главного управления Национальной полиции в области Юрий Олейник рассказал подробности резонансного дела.
 

"Во время проверки имеющейся информации было установлено, что в начале октября 2020 года 41-летний житомирянин, имея уже длительный конфликт с бизнес-партнером, задумал решить собственные финансовые проблемы, устранив его физически. В дальнейшем человек намеревался продать совместное предприятие, ориентированное на предоставление услуг в сфере отдыха и единолично распорядиться полученными за него средствами", - сообщил Юрий Олейник.




В полиции отмечают, что для устранения партнера подозреваемый спланировал его убийство, которое должно было быть замаскировано под несчастный случай, точнее самоубийство.

Подозреваемый подыскал исполнителя, договорился с ним о сумме - 15000 долларов, передал ему информацию о партнере (фото, записи распорядка жизни, мест обитания и отдыха и т.п.) и выполнил другие действия, которые считал необходимыми для организации убийства.

24 ноября после передачи подозреваемым части задатка исполнителю полицейские задержали мужчину.

"Сопротивления он не оказывал, поскольку такое развитие событий для него было неожиданным", - отметили в полиции.
 

"Мы предупредили совершения особо тяжкого преступления - убийства человека. Мы спасли жизнь - это главное, поэтому считаю, что выполнили свои обязанности максимально", - подытожил Юрий Олейник.

 
Тэги: Житомир, убийство, полиция, Киллер, Бизнесмен
Комментариев: 5
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:25:14, Сегодня [Материал]
+1

Уважаемый начальник полиции, как продвигается уголовное дело по избиению патрульными полицейскими Петра Ярмака. Будет ли суд над этими преступниками? Мимолетом спросил у знакомых, которые знают его, - виделяли ли эти "переветртні у погонах" деньги на лечение этому бедному водителю? И узнал о том, что эти "переветртні" ни копейки не принесли этому человеку, которого они лишили здоровья, сделали его полностью инвалидом, фактически забрали у него здоровую жизнь. 70 см. кишечника вырезали и селезенку, сшивали печень. Врач, который видел , как избивали этого несчастного двое полицейских, вызвала полицию, чтобы урезонить этих двух полицейских. Они приехали и начали совместно избивать его. И эти "оборотни" и дальше ездят и патрулируют улицы. Это патология, это болезнь Ваша, рыба сгнила с головы. Каждый водитель уже смиренно платит по двести гривен, только его полицейский остановил, такса простая - дал 200,00 грн "на лапу" или будут морочить головоу тебе до утра. Люди смирились с бандитизмом патрульной полиции в Житомирской области. Прошу Вас дать развернутую информацию об этом страшном преступлении.
FED8
2 FED8 (FED8)   • 14:44:50, Сегодня [Материал]
+1

Так этот Петр Ермак ехал бухой или обкуренный и отказался пройти медосвидетельствование . Вроде так начиналось
bobrikov
4 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 16:21:28, Сегодня [Материал]
+1

да это не важно, избивать полиция не имеет права, должны задерживать
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:13:23, Сегодня [Материал]
0

"Ехал бухой или обкуреный" - это Ваша фантазия. Вот если бы его освидетельствовали, тогда точно знали бы - был он бухой или обкуреный. Но в людом случае, это не дает Вам право убивать, избивать людей. Почему Вы не отстранили четверых преступников от службы? Нужно провести "чистку" - кто их принимал на работу. И уволить тех, кто их выпускал на маршрут. Видно это они были "бухие или обкуреные". А вообще, у нас в Житомире, много нормальных, хороших полицейских. И нужно сделать все возможное, чтобы они гордились своей формой, которую они носят. Покрывая четырех преступников, Вы наносите вред всему полицейскому составу. Потому что народ по этим четырем "окуркам" как раз и судит всех полицейских, негативно смотрит на полицейских. Поэтому, еще раз, ув. нач. полиции, возьмите это дело под контроль, Уволить надо все руководство патрульной полиции. а для этого хотя бы рапорт написать надо Авакову.
FED8
5 FED8 (FED8)   • 17:18:43, Сегодня [Материал]
+1

Иванов . Я не миллиционер . Обьясните почему он не захотел проходить тест и начал быковать . И версия которая имеет жизнь . Ему могли хорошо навешать в предыдущей компании а потом пошел перевод на милицию . Я так думаю , что у парня от спиртного крышу рвет . Есть такой типаж
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