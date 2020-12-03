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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 3 » 12:50:01

Суд вынес приговор террористам, которые хотели устроить в Житомире серию взрывов

Вчера, 13:07:33 1153 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Суд вынес приговор террористам, которые хотели устроить в Житомире серию взрывов

 Богунский районный суд заочно вынес приговор двум житомирянам, которые планировали в 2014 году устроить в Житомире серию взрывов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
 

«Они планировали дестабилизировать ситуацию в регионе и "поддержать" террористические организации "Л/ДНР". Среди объектов, выбранных террористами, были банковские и государственные учреждения, военкомат и жилой квартал, где проживают семьи военнослужащих», - отмечают в спецслужбе.


В августе 2014 года, во время спецоперации правоохранители задержали организатора группы и его сообщника - бывшего десантника.
 

«У террористов были изъяты компоненты к 5 самодельным взрывным устройствам с зарядами, взрывчатку общим весом 7,6 килограмма», - информирует СБУ.




У задержанных также обнаружены детонаторы, часовые механизмы и химические компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Суд признал террористов виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 263-1, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 258-4 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Тэги: суд Житомир, терроризм
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