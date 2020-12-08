Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 09.12.2020    02:54:34
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 8 » 16:48:24

Житель Коростишева проведет 13 лет за решеткой за убийство соседа и собаки

Вчера, 16:57:48 642 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житель Коростишева проведет 13 лет за решеткой за убийство соседа и собаки

 Суд вынес приговор жителю Житомирской области, который убил своего соседа и зарезал собаку. События разворачивались в марте 2020 года в городе Коростышев.

"Установлено, что 33-летний житель Коростышева, ранее судимый, в марте этого года, на территории собственного дома нанес смертельные удары ножом своей собаке. После чего, в ходе словесного конфликта со своим родственником, который проживал в другой части дома, нанес ему удар ножом в грудь и спину, причинив колото-резаные раны, от которых наступила смерть потерпевшего", - сообщает прокуратура Житомирской области.

В судебном заседании обвиняемый полностью свою вину в совершении преступлений не признал.
 

"Однако, на основании исследования материалов уголовного производства, предоставленных стороной обвинения, суд признал лицо виновным в совершении указанных преступлений", - отмечает ведомство.


Андрушевский районный суд признал жителя города Коростышев виновным в умышленном убийстве и жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 299 УК Украины) и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы.
Тэги: суд, убийство
Комментариев: 1
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 19:06:51, Вчера [Материал]
+1

А депутата Кропачева уже два года как не могут посадить...
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus