Житель Коростишева проведет 13 лет за решеткой за убийство соседа и собаки

Суд вынес приговор жителю Житомирской области, который убил своего соседа и зарезал собаку. События разворачивались в марте 2020 года
в городе Коростышев.
"Установлено, что 33-летний житель Коростышева, ранее судимый, в марте этого года, на территории собственного дома нанес смертельные удары ножом своей собаке. После чего, в ходе словесного конфликта со своим родственником, который проживал в другой части дома, нанес ему удар ножом в грудь и спину, причинив колото-резаные раны, от которых наступила смерть потерпевшего"
, - сообщает прокуратура Житомирской области.
В судебном заседании обвиняемый полностью свою вину в совершении преступлений не признал.
"Однако, на основании исследования материалов уголовного производства, предоставленных стороной обвинения, суд признал лицо виновным в совершении указанных преступлений", - отмечает ведомство.
Андрушевский районный суд признал жителя города Коростышев виновным в умышленном убийстве и жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 299 УК Украины) и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы.