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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 16 » 13:13:48

В Житомире мужчина обокрал ветеранскую организацию: вынес награды и офисную технику

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В Житомире мужчина обокрал ветеранскую организацию: вынес награды и офисную технику

 В Житомире из помещения ветеранской организации были похищены компьютерная и бытовая техника, а также награды с документами. Полицейские уже через несколько часов установили и задержали вора.

"Утром 15 декабря в Житомирский отдел полиции поступило сообщение от руководителя городской ветеранской организации о краже из офисного помещения. На месте происшествия полицейские выяснили, что неизвестный проник в помещение, подобрав ключ", - рассказали "Журналу Житомира" в полиции области.

Из помещения исчезли компьютер с комплектующими, обогреватели, электрический чайник, другое имущество, а также более 30 медалей и значков с украинской символикой, которые предназначались для членов организации. Также из соседнего помещения общественной организации, расположенного в этом же здании, исчезло многофункциональное офисное устройство.

В ходе проведенных поисково-следственных действий оперативники уголовного розыска установили причастность к кражам 28-летнего жителя Житомирского района. Полицейские разыскали мужчину и задержали.
 

"Как выяснилось, часть имущества задержанный успел перепродать жителю областного центра. Еще часть - отнес в ломбард. Поэтому следователи изъяли похищенное и сейчас идет досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины", - сообщил в.и.о. начальника Житомирского отдела полиции Сергей Синявский.


Известно, что мужчина уже был осужден за совершение имущественных преступлений. Согласно действующему законодательству в этот раз ему может грозить от 3 до 6 лет лишения свободы.

Тэги: Житомир, кража
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