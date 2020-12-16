В Житомире мужчина обокрал ветеранскую организацию: вынес награды и офисную технику

В Житомире из помещения ветеранской организации были похищены компьютерная и бытовая техника, а также награды с документами. Полицейские уже через несколько часов установили и задержали вора.
"Утром 15 декабря в Житомирский отдел полиции поступило сообщение от руководителя городской ветеранской организации о краже из офисного помещения. На месте происшествия полицейские выяснили, что неизвестный проник в помещение, подобрав ключ"
, - рассказали "Журналу Житомира
" в полиции области.
Из помещения исчезли компьютер с комплектующими, обогреватели, электрический чайник, другое имущество, а также более 30 медалей и значков с украинской символикой, которые предназначались для членов организации. Также из соседнего помещения общественной организации, расположенного в этом же здании, исчезло многофункциональное офисное устройство.
В ходе проведенных поисково-следственных действий оперативники уголовного розыска установили причастность к кражам 28-летнего жителя Житомирского района. Полицейские разыскали мужчину и задержали.
"Как выяснилось, часть имущества задержанный успел перепродать жителю областного центра. Еще часть - отнес в ломбард. Поэтому следователи изъяли похищенное и сейчас идет досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины", - сообщил в.и.о. начальника Житомирского отдела полиции Сергей Синявский.
Известно, что мужчина уже был осужден за совершение имущественных преступлений. Согласно действующему законодательству в этот раз ему может грозить от 3 до 6 лет лишения свободы.