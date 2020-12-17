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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 17 » 10:45:48

Умер мэр Харькова Геннадий Кернес

Вчера, 10:51:48 2452 24 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Умер мэр Харькова Геннадий Кернес

 Умер мэр Харькова Геннадий Кернес, который недавно переболел коронавирусом. О смерти сообщил его друг Павел Фукс. 

По его словам, Кернес умер в ночь на 17 декабря, передает LB.ua.

"Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма", - сообщил он.

16 сентября стало известно, что Кернеса, у которого подтвердился коронавирус, отправляют на лечение в Германию. По словам источников LB.ua, перед тем в Харькове состоялся консилиум врачей, которые должны были определиться с дальнейшей стратегией лечения главы города. Особое внимание уделяли наиболее пораженным легким и сердцу. Причем о транспортировке за границу речь не шла (этот вопрос обсуждался также ранее), поскольку существовали сопутствующие риски.

Однако за несколько часов состояние Кернеса резко ухудшилось, в результате чего было принято решение о направлении в Германию.

Кернес с 10 сентября находился на больничном. Полномочия городского головы исполнял секретарь Харьковского горсовета Александр Новак. 15 сентября в горсовете официально подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом.

2 октября друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

25 октября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила Кернеса победителем выборов и признала его Харьковским городским головой. За него отдали голоса 60,34% избирателей.



10 ноября в полиции Харькова сообщили об открытии уголовного производства по факту исчезновения Геннадия Кернеса. Заявление об исчезновении городского главы подал руководитель одной из общественных организаций. Впоследствии сообщение убрали с сайта полиции.

9 декабря состоялась первая сессия новоизбранного совета, на которой глава городской ТИК сообщила, что Кернес получил полномочия и может не принимать присяги, поскольку принимал ее в 2010 году.

11 декабря Харьковский горсовет сообщил, что у Геннадия Кернеса, который находился на лечении в Германии, ухудшилось самочувствие. У него отказали почки, требовался гемодиализ. В тот же день сын Кернеса сообщил, что не владеет информацией о значительном ухудшении состояния здоровья своего отца, впрочем общался он с ним за неделю до того.

Кернес возглавлял Харьков с 2010 года. В апреле 2014 года было совершено покушение на его убийство - он получил огнестрельное ранение в спину во время пробежки. Нападение связали с политическими мотивами. После этого Геннадий Кернес был вынужден передвигаться на инвалидной коляске.
Тэги: харьков, Кернес
Комментариев: 24
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:48:04, Вчера [Материал]
-1

Жаль. Толковый был мужик. Харьковчане за него горой. Земля пухом.
Titan45
2 Виталий (Titan45)   • 12:01:35, Вчера [Материал]
+1

А как касается эта новость Житомира ??? давайте сюда уже все новости Украины публиковать, не?)
Ответ: а давайте!

http://zhzh.info/news/2020-08-04-43661
http://zhzh.info/news/2020-12-16-44969
http://zhzh.info/news/2020-12-14-44942
http://zhzh.info/news/2019-06-04-39843
http://zhzh.info/news/2020-11-01-44554
http://zhzh.info/news/2019-03-22-39125
Stiven30
9 Дмитрий (Stiven30)   • 14:20:36, Вчера [Материал]
0

Да тут много новостей которые не касаются Житомира но Кернес власти стоял поперек горла молодец мужик знал как отстаивать Харьков нам бы в Житомире такой не помешал а то все Серожа да Серожа!!!!!!
Житич
3 Василий (Житич)   • 12:52:04, Вчера [Материал]
-2

Думаю что в Украине мало найдётся людей, кого эта новость огорчила бы.
Karab
4 Сергей (Karab)   • 13:45:27, Вчера [Материал]
+1

Расскажи это харьковчанам,которые уверенно его переизбрали на новый срок в качестве мера и хоть раз поедет в Харьков,и посмотри на инфраструктуру города. Тогда и отвечай за мнение других людей.
Provocateur
6 Agent Provocateur (Provocateur)   • 13:50:32, Вчера [Материал]
-1

А ти не плутай туризм з еміграцією. (с) Про нинішній Житомир тревел-блогери теж відгукуються позитивно. І чинного мера тут теж переобрали практично з такою ж підтримкою, як у Х. Але не плутайте: тут при владі бариги-злодії-корупціонери, а там - міцний госп_дарник - ясне сонечко (уже ніт).
Crespito
8 Hernan (Crespito)   • 14:19:59, Вчера [Материал]
-2

блогеров могли, вполне, проплатить. Житомиру до Харькова, как до неба. Город где обалденные дороги, парки, нет обьявлений расклееных по всем городу и тд. Там где непробандеровские меры в вышиванках и города получше, так как воруют на порядок меньше
Provocateur
10 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:28:49, Вчера [Материал]
-1

Так чому ти досі тут?
Stiven30
11 Дмитрий (Stiven30)   • 14:41:50, Вчера [Материал]
-1

Да видимо по тому что надо хоть как то останавливать идиотов которые маршируют с факелами! И окончательно раздербанивают то малое что еще осталось в любой власти нужна опозиция может конечно тебя и все устраивает но меня например нет и таких как я не мало!
Provocateur
13 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:12:27, Вчера [Материал]
0

Самому-то не ржачно від того, що ти написав? XD XD XD Як показують вибори, як показує відсутність жодної протидії згаданим тобою акціям (зі смолоскипами й без), усе ваше геройство закінчується вскукаріками в коментарях на цьому сайті. And I think that's beautiful (c), і в цьому плані мене справді все влаштовує.
Crespito
14 Hernan (Crespito)   • 15:37:27, Вчера [Материал]
-2

да вашей пидарасни со смолоскипами с каждым годом все меньше и меньше
Hoakina
19 Марина (Hoakina)   • 18:36:02, Вчера [Материал]
+1

На 14. Ну так Вас бояться, борцюна нашого )) можна нічого не знати про Кернеса, лише почитати коменти і стає все ясно. Мені його останнім часом, до речі, жаль було, особливо як виставили фото з трубками в носі і жовтого, як мрець. Не дали спокійно вмерти, щоб вся країна не зглядалась... виходить навіть спокою при смерті за гроші не купиш
Provocateur
5 Agent Provocateur (Provocateur)   • 13:48:48, Вчера [Материал]
-4

Помер Максим, ну і...
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 13:59:04, Вчера [Материал]
+1

яркий был дядька...
красиво умел всякую мразь на место ставить
по комментам тут кстати тоже заметно...
Stiven30
12 Дмитрий (Stiven30)   • 14:42:39, Вчера [Материал]
+1

Я считаю что дискуссию можно закрыть ибо о покойниках либо хорошо либо никак!
Житич
15 Василий (Житич)   • 15:57:25, Вчера [Материал]
-2

Это тот, кто должен был организовать русскую весну на Харьковщине, но как типичный напёрсточник со стажем, это дело успешно провалил, не смотря ни на щедрое финансирование сего дела Кремлём (https://gordonua.com/news/politics/solovej-v-2014-godu-kernes-dobkin-fuks-i-diment-poluchili-ot-ljudej-surkova-500-mln-za-to-chtoby-sdat-harkovskuju-oblast-rf-v-tselom-rech-shla-o-2-mlrd-1519546.html ) ни на курируемый им бандитский "Оплот" с покойным Жилиным во главе, ни на заезжих из за поребрика"титушек".
pushistik13
16 Пушистик (pushistik13)   • 16:08:28, Вчера [Материал]
-1

кому "должен был"?
ax
17 Ax Axovich (ax)   • 16:09:19, Вчера [Материал]
+4

Что-то тут часто встречается слово Германия в сочетании с лечение. Койко-мест же куча свободных
Hoakina
18 Марина (Hoakina)   • 18:32:58, Вчера [Материал]
-1

На 17. Койко-место то для простих, а для таких от народних мерів, за якими Харків весь плаче і навіть пара житомирян, тільки Німеччина.
Mira
23 Irina (Mira)   • 22:32:43, Вчера [Материал]
-1

Наверное, не зря плачут харьковчане. Советую поехать в Харьков и посетить Сажин яр, парк Горького, сад Шевченка и еще много других мест. Тогда может и поймете харьковчан. Киев отдыхает, а Кличко Кернесу и в подметки не годится.
Provocateur
24 Agent Provocateur (Provocateur)   • 23:52:44, Вчера [Материал]
0

При оцінці рівня життя в будь-якому місті доцільніше досліджувати якийсь середньостатистичний "спальник", а не парки-скверики.
GuyFawkes
20 Гай Фокс (GuyFawkes)   • 18:40:39, Вчера [Материал]
+1

Умножился на ноль
asercbr_zt
21 Андрей (asercbr_zt)   • 20:08:09, Вчера [Материал]
+2

Отличный мэр, яркий человек. Земля пухом.
1-10 11-11
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