Налоговая милиция закрыла на Житомирщине нелегальную газовую заправку. ФОТО

В Житомирской области сотрудники налоговой милиции в рамках операции "Акциз 2020" обнаружили и закрыли нелегальный пункт реализации сжиженного газа. Об этом сообщает Государственная фискальная служба на своей странице в Facebook
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Незаконная газовая заправка работала возле одного из районных центров области.
"Реализация проводилась без разрешительных документов и сертификатов соответствия топлива", - отмечают в ГФС.
При осмотре пункта продажи налоговики нашли топливно-раздаточную колонку для сжиженного газа, резервуары для хранения нефтепродуктов, сжиженный газ в количестве 4700 литров.
В отношении нарушителей составили протокол об административном правонарушении и направили материалы в суд.