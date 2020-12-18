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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 18 » 08:52:15

Налоговая милиция закрыла на Житомирщине нелегальную газовую заправку. ФОТО

Сегодня, 09:06:15 541 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Налоговая милиция закрыла на Житомирщине нелегальную газовую заправку. ФОТО

 В Житомирской области сотрудники налоговой милиции в рамках операции "Акциз 2020" обнаружили и закрыли нелегальный пункт реализации сжиженного газа. Об этом сообщает Государственная фискальная служба на своей странице в Facebook.

Незаконная газовая заправка работала возле одного из районных центров области.
 

"Реализация проводилась без разрешительных документов и сертификатов соответствия топлива", - отмечают в ГФС.


При осмотре пункта продажи налоговики нашли топливно-раздаточную колонку для сжиженного газа, резервуары для хранения нефтепродуктов, сжиженный газ в количестве 4700 литров.

В отношении нарушителей составили протокол об административном правонарушении и направили материалы в суд.



Тэги: АЗС, фискальная служба, Житомирщина
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