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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Август » 10 » 09:55:26

На Житомирщине разоблачили нелегальную АЗС: из прицепа наливали дизтопливо

Сегодня, 09:55:26 370 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине разоблачили нелегальную АЗС: из прицепа наливали дизтопливо

 Сотрудники налоговой милиции обнаружили на трассе в Житомирской области нелегальную мобильную автозаправку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Государственной фискальной службы в Житомирской области.
 

"Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Житомирской области выявлен и нейтрализован нелегальный мобильный пункт реализации дизельного топлива. Незаконная мобильная заправочная станция дислоцировалась на автодороге Киев-Чоп на территории Житомирской области", - говорится в сообщении.


Отмечается, что дизтопливо реализовывалось за наличные, без каких-либо разрешительных документов, лицензий и сертификатов соответствия.

В ходе проверки из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на общую сумму свыше 700 тыс. грн: автомобиль, прицеп, дизельное топливо, шланги, лейки, топливно-раздаточный двигатель, заправочно-распределительная станция, емкости.

Правоохранители составили административный протокол по ч.1 ст.164 КУоАП Украины.

Фото: ГФС
Тэги: АЗС, Житомирщина
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