На Житомирщине разоблачили нелегальную АЗС: из прицепа наливали дизтопливо

Сотрудники налоговой милиции обнаружили на трассе в Житомирской области нелегальную мобильную автозаправку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Государственной фискальной службы
в Житомирской области.
"Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Житомирской области выявлен и нейтрализован нелегальный мобильный пункт реализации дизельного топлива. Незаконная мобильная заправочная станция дислоцировалась на автодороге Киев-Чоп на территории Житомирской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дизтопливо реализовывалось за наличные, без каких-либо разрешительных документов, лицензий и сертификатов соответствия.
В ходе проверки из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на общую сумму свыше 700 тыс. грн: автомобиль, прицеп, дизельное топливо, шланги, лейки, топливно-раздаточный двигатель, заправочно-распределительная станция, емкости.
Правоохранители составили административный протокол по ч.1 ст.164 КУоАП Украины.
Фото: ГФС