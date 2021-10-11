Убил охранника и поджег АЗС: полиция в столице задержала подозреваемого

"О нем известно, что он 46-летний житель Черняховской громады и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение лицу тяжких телесных повреждений. Предварительно установлено, что около 3 ночи 10 октября он, находясь в нетрезвом состоянии, пришел на автозаправочную станцию с намерением раздобыть деньги. На сопротивление охранника отреагировал агрессивно и в ходе драки нанес ему серьезные травмы. После покинул место происшествия", - сообщили в полиции Житомирской области.