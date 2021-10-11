Убил охранника и поджег АЗС: полиция в столице задержала подозреваемого

На железнодорожном вокзале в Киеве правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 49-летнего охранника недействующей автозаправочной станции на Житомирщине. Предварительно известно, что поводом для лишения жизни был поиск денег.
Как сообщалось
, утром 10 октября в селе Кочеров после ликвидации задымления в служебном помещении недействующей АЗС было обнаружено тело охранника с повреждениями. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что смерть 49-летнего жителя местной громады наступила в результате многочисленных травм, в том числе серьезной черепно-мозговой.
Правоохранители проанализировали записи камер видеонаблюдения и установили, что подозреваемый может находиться в столице. Уже через несколько часов полицейские задержали его на вокзале. Мужчина при себе имел билет на поезд в другой регион Украины.
"О нем известно, что он 46-летний житель Черняховской громады и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение лицу тяжких телесных повреждений. Предварительно установлено, что около 3 ночи 10 октября он, находясь в нетрезвом состоянии, пришел на автозаправочную станцию с намерением раздобыть деньги. На сопротивление охранника отреагировал агрессивно и в ходе драки нанес ему серьезные травмы. После покинул место происшествия", - сообщили в полиции Житомирской области.
Полицейские расследуют уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. По действующему законодательству подозреваемому в убийстве грозит пожизненное заключение.