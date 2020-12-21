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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 21 » 11:55:15

Коронавирус в Житомире и области: обновленная статистика на 21 декабря

Вчера, 11:59:36 1126 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус в Житомире и области: обновленная статистика на 21 декабря

 В Житомирской области за минувшие сутки, 20 декабря, подтверждено 373 новых случаев заболевания коронавирусом, 73 из них - в Житомире. Оперативную информацию "Журналу Житомира" предоставил Житомирский областной центр общественного здоровья.

С начала года всего подтверждено в области 36 774 случая, из них выздоровели 27 595 человек (8 за минувшие сутки).

По состоянию на 21 декабря на Житомирщине 7 865 активных больных коронавирусом. Больше всего в Житомире - 2 837 человек.

К сожалению, в течение выходных было зафиксировано еще 11 летальных случаев. С начала пандемии коронавирус унес жизни 611 жителей Житомирской области.

Директор Департамента здравоохранения ОГА Николай Суслик сообщил, что по состоянию на 21 декабря в больницах Житомирской области пациентами, больными COVID-19, занято чуть более 31% от общего количества коек, а число тех, кто оправился от COVID-19 растет и составляет около 74%.

Напомним, с 19 декабря в Украине начали действовать новые карантинные ограничения.

Тэги: статистика, коронавирус, Житомирская область
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 15:35:13, Вчера [Материал]
0

с такой статистикой и лохдаун не нужно вводить.
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