Коронавирус в Житомире и области: обновленная статистика на 21 декабря

В Житомирской области за минувшие сутки, 20 декабря, подтверждено 373 новых случаев заболевания коронавирусом, 73 из них - в Житомире. Оперативную информацию "Журналу Житомира
" предоставил Житомирский областной центр общественного здоровья.
С начала года всего подтверждено в области 36 774 случая, из них выздоровели 27 595 человек (8 за минувшие сутки).
По состоянию на 21 декабря на Житомирщине 7 865 активных больных
коронавирусом. Больше всего в Житомире - 2 837 человек.
К сожалению, в течение выходных было зафиксировано еще 11 летальных случаев. С начала пандемии коронавирус унес жизни 611 жителей Житомирской области.
Директор Департамента здравоохранения ОГА Николай Суслик сообщил, что по состоянию на 21 декабря в больницах Житомирской области пациентами, больными COVID-19, занято чуть более 31% от общего количества коек, а число тех, кто оправился от COVID-19 растет и составляет около 74%.
Напомним, с 19 декабря в Украине начали действовать новые карантинные ограничения
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