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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 22 » 09:54:42

Ваша дочь попала в ДТП: пенсионерка из Житомира отдала мошенникам 700 000 гривен

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Ваша дочь попала в ДТП: пенсионерка из Житомира отдала мошенникам 700 000 гривен

 В Житомире пенсионерка поверила в "стандартную" мошенническую схему и отдала незнакомцу все сбережения - иностранную валюту на  700 000 гривен. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"На стационарный телефон 80-летней жительницы областного центра около 18:00 (19 декабря - ред.) позвонил незнакомец и представился следователем. В разговоре мужчина рассказал, что дочь пенсионерки тяжело травмировала человека в ДТП и для улаживания ситуации нужны значительные средства. Бабушка, не раздумывая, согласилась на условия незнакомца", - информируют правоохранители.


Уже через полчаса на пороге дома женщины появился мужчина, которому пенсионерка передала все имеющиеся сбережения - 15000 долларов США и 8800 евро.

Лишь через несколько часов, когда женщина смогла поговорить с другими членами семьи, выяснилось, что никаких проблем у кого-либо из них не возникало, а вся история - лишь схема мошенничества.

Приметы мошенника: мужчина в возрасте примерно 30 лет, высокого роста (около 180 см), с темными волосами, был одет в черную одежду (куртку, брюки, туфли).

В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается установление личности причастного к обману женщины.
Тэги: мошенничество, Житомир
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