Ваша дочь попала в ДТП: пенсионерка из Житомира отдала мошенникам 700 000 гривен

В Житомире пенсионерка поверила в "стандартную" мошенническую схему и отдала незнакомцу все сбережения - иностранную валюту на 700 000 гривен. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"На стационарный телефон 80-летней жительницы областного центра около 18:00 (19 декабря - ред.) позвонил незнакомец и представился следователем. В разговоре мужчина рассказал, что дочь пенсионерки тяжело травмировала человека в ДТП и для улаживания ситуации нужны значительные средства. Бабушка, не раздумывая, согласилась на условия незнакомца", - информируют правоохранители.
Уже через полчаса на пороге дома женщины появился мужчина, которому пенсионерка передала все имеющиеся сбережения - 15000 долларов США и 8800 евро.
Лишь через несколько часов, когда женщина смогла поговорить с другими членами семьи, выяснилось, что никаких проблем у кого-либо из них не возникало, а вся история - лишь схема мошенничества.
Приметы мошенника
: мужчина в возрасте примерно 30 лет, высокого роста (около 180 см), с темными волосами, был одет в черную одежду (куртку, брюки, туфли).
В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается установление личности причастного к обману женщины.