Житомирские пограничники организовали схему контрабанды через белорусскую границу – ГБР

"По предварительной информации, пограничники предложили своему руководителю - начальнику одного из отделов Житомирского пограничного отряда неправомерную выгоду за несообщение в правоохранительные органы относительно их незаконной деятельности. Они систематически осуществляли незаконное перемещение табачных изделий и товаров народного потребления в Республику Беларусь и Украину", - говорится в сообщении.

"Следователями были проведены 18 обысков по месту проживания пограничников, а также других фигурантов уголовного производства. В результате обысков обнаружено и изъято неправомерную выгоду в полном объеме, табачные изделия в количестве 157 ящиков стоимостью более 3 млн грн, а также янтарь-сырец весом почти 5 кг. Кроме того, правоохранители предотвратили перемещение 450 ящиков табака стоимостью более 9 млн грн", - информирует ГБР.