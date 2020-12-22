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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 22 » 11:42:02

Житомирские пограничники организовали схему контрабанды через белорусскую границу – ГБР

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Житомирские пограничники организовали схему контрабанды через белорусскую границу – ГБР

 Инспекторы пограничной службы Житомирского пограничного отряда организовали схему контрабанды через белорусскую границу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
 

"По предварительной информации, пограничники предложили своему руководителю - начальнику одного из отделов Житомирского пограничного отряда неправомерную выгоду за несообщение в правоохранительные органы относительно их незаконной деятельности. Они систематически осуществляли незаконное перемещение табачных изделий и товаров народного потребления в Республику Беларусь и Украину", - говорится в сообщении.


Должностные лица были задержаны после передачи руководителю части взятки. Общая сумма предоставленной неправомерной выгоды составляет 1350 долларов США.
 

"Следователями были проведены 18 обысков по месту проживания пограничников, а также других фигурантов уголовного производства. В результате обысков обнаружено и изъято неправомерную выгоду в полном объеме, табачные изделия в количестве 157 ящиков стоимостью более 3 млн грн, а также янтарь-сырец весом почти 5 кг. Кроме того, правоохранители предотвратили перемещение 450 ящиков табака стоимостью более 9 млн грн", - информирует ГБР.


Задержанным лицам и еще одному инспектору пограничной службы сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Предварительная квалификация правонарушения: предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.
Тэги: контрабанда, ГБР, граница
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