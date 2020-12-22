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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2020 » Декабрь » 22 » 14:28:24

«Военные традиции»: прапорщик житомирской 95-ки заставил солдата съесть тротиловую шашку

Вчера, 14:28:24 2376 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Военные традиции»: прапорщик житомирской 95-ки заставил солдата съесть тротиловую шашку

 Прапорщика 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады признали виновным в издевательстве над срочником – военный заставил солдата есть тротиловую шашку. 

Об этом сообщает сайт 368.media со ссылкой на приговор Житомирского районного суда.

В марте 2020 года обвиняемый, находившийся на должности техника инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения на территории военного городка в окрестностях села Перлявка Житомирской области, решил провести инструктаж личному составу.

Во время занятия по инженерной подготовке с личным составом, прапорщик позвал к себе группу военнослужащих срочной службы, среди которых старшего сапера инженерно-саперного взвода и сообщил им про военную традицию, согласно которой новобранцы должны попробовать тротиловую шашку на вкус.

После этого он вручил призывникам тротиловые шашки, обязав исполнить «традицию». Действуя под его указанием, военнослужащий откусил кусок тротиловой шашки и проглотил его, что повлекло за собой острое отравление тринитротолуолом.

Свою вину прапорщик признал полностью. Житомирский районный суд, взяв во внимание то, что обвиняемый принимал участие в военных действиях, а также ряд других смягчающих обстоятельств, обязал его выплатить штраф 8,5 тыс. гривен, а также оплатить стационарное лечение призывника в Главном военного-клиническом госпитале Киева стоимостью почти 26 тыс. гривен.
 

Скриншот из приговора Житомирского районного суда

Тэги: военные, суд, тротил, прапорщик
Комментариев: 6
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:08:22, Вчера [Материал]
+6

Це якась провокація. Таке можливо лише у армії РФ, місцевий британський лорд підтвердить.
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 16:25:21, Вчера [Материал]
+2

Це ж яким сєпарським падлом треба бути, щоб росповсюджувать таку цинічну брехню про нашу святу 95-ку?! Начувайся, адмін! Патріоти тобі цього не подарують!
Berberis
3 Лилия (Berberis)   • 16:33:31, Вчера [Материал]
+2

И дальше будет там работать?
Злой
6 Гы (Злой)   • 11:01:21, Сегодня [Материал]
0

А что шашки закончились или новобранцев больше не будет?
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 21:06:47, Вчера [Материал]
-2

95 всегда славилась ипанутостью
прапор ещё няшка , заскучал за "передком" просто...
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:44:05, Сегодня [Материал]
0

" принимал участие в военных действиях" - это должно иметь какое-то значение для суда?
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