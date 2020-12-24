Всемирно известный бренд виски снял рекламу в Коростышевском каньоне: ролик показали в 100 странах

В этом году бренд виски Jack Daniel's запустил крупнейшую рекламную кампанию за всю историю. Видеоролик для нее снимали в Украине, в частности в Житомирской области.
Как сообщает The Village, разрабатывала рекламную кампанию американское креативное агентство Energy BBDO из Чикаго.
Съемочной площадкой видеоролика First Timers стали украинские локации. Среди них - Коростышевский каньон, гольф-клуб под Киевом, завод «Меридиан» имени С.П. Королёва, столичный ресторан «Марио» и другие.
Режиссер ролика - Ян Понс Джуэлл. Ранее он уже сотрудничал с такими компаниями как Apple, Samsung, Ford и другими.
Героями видео стали обычные люди, которые решили сделать что-то значимое для себя: то, чего давно хотели, но на что никак не решались. Его одновременно запустили в более чем 100 странах мира.