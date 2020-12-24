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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Декабрь » 24 » 14:18:07

Всемирно известный бренд виски снял рекламу в Коростышевском каньоне: ролик показали в 100 странах

Вчера, 14:48:07 2047 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Всемирно известный бренд виски снял рекламу в Коростышевском каньоне: ролик показали в 100 странах

 В этом году бренд виски Jack Daniel's запустил крупнейшую рекламную кампанию за всю историю. Видеоролик для нее снимали в Украине, в частности в Житомирской области.

Как сообщает The Village, разрабатывала рекламную кампанию американское креативное агентство Energy BBDO из Чикаго.

Съемочной площадкой видеоролика First Timers стали украинские локации. Среди них - Коростышевский каньон, гольф-клуб под Киевом, завод «Меридиан» имени С.П. Королёва, столичный ресторан «Марио» и другие.



Режиссер ролика - Ян Понс Джуэлл. Ранее он уже сотрудничал с такими компаниями как Apple, Samsung, Ford и другими.

Героями видео стали обычные люди, которые решили сделать что-то значимое для себя: то, чего давно хотели, но на что никак не решались. Его одновременно запустили в более чем 100 странах мира.
 
Тэги: Jack Daniel's, виски, каньон, реклама, Коростышев
Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 22:59:10, Вчера [Материал]
0

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