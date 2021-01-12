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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 12 » 12:36:21

114 лет назад в Житомире родился Сергей Павлович Королёв

Вчера, 12:45:21 681 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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114 лет назад в Житомире родился Сергей Павлович Королёв

 12 января 1907 года в Житомире родился гениальный конструктор, основоположник практической космонавтики Сергей Павлович Королёв.

Почтили выдающегося земляка представители власти и общественности возложением цветов к памятнику на площади им. С.П. Королёва и к бюсту возле Национального музея космонавтики.

Обычно в этот день на родине Королёва проводятся многочисленные просветительские и развлекательные мероприятия, в частности в Национальном музее космонавтики им. С.П. Королёва. Вход в музей 12 января традиционно был свободный.

Пандемия коронавируса и введенные с 8 января усиленные карантинные ограничения внесли в празднование свои коррективы, впрочем память об отце космонавтики остается в веках.











Сергей Королёв – украинский ученый в области ракетостроения и космонавтики. Считается основоположником практической космонавтики. Конструктор первых искусственных спутников Земли и космических кораблей. Долгое время возглавлял ракетную программу СССР. Под его руководством запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, первый полет человека в космос и выход человека в космос.

Сергей Королёв родился в Житомире 12 января 1907 года. В 1970 году в Житомире был открыт мемориальный дом-музей академика Сергея Павловича Королёва, а с 1987 года функционирует Музей космонавтики имени С.П. Королёва. В 2020 году музей получил статус национального.
Тэги: Житомир, Сергей Королёв
Комментариев: 3
німанд
1 Niemand (німанд)   • 17:43:56, Вчера [Материал]
+1

Не просто український вчений, а український радянський (див. українську вікіпедію)
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 20:47:23, Вчера [Материал]
0

в вашей рагулепедии ещё и не такое напишут.

З.Ы.
"почётный" караул в робах и гандонках доставил. Запощу на реддите для хайпа.
Stiven30
3 Дмитрий (Stiven30)   • 22:37:40, Вчера [Материал]
+2

Советский ученый, конструктор и основоположник практической космонавтики Сергей Королев был «великолепен» это написал Маск
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