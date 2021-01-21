В Житомирской области неравнодушные жители помогли разыскать 12-летнего мальчика, сбежавшего из интерната

Вечером 19 января в 20-градусный мороз из специальной школы-интерната г. Коростышев ушел 12-летний Дмитрий. Мальчик имеет определенные проблемы со здоровьем, на его поиски отправились все полицейские города и района.
"В Коростышевский отдел полиции поступило сообщение от работников специализированной школы-интерната об исчезновении 12-летнего воспитанника. Мальчик самовольно покинул территорию учебного заведения и ушел в неизвестном направлении"
, - рассказали "Журналу Житомира
" в полиции.
Пока мальчика разыскивали педагоги и полицейские, он успел дойти до одного из сел района.
"Уже через 40 минут по спецлинии 102 позвонили жители с. Стрижевка и сообщили о найденном мальчике. Это оказался пропавший Дима", - отметили правоохранители.
Как выяснилось, одинокого мальчика, который в темноте брел вблизи леса, заметили местные жители. Когда они стали расспрашивать мальчика, кто он и откуда, тот назвался и сообщил, что идет к родителям в г. Новоград-Волынский. Мол, в школе поссорился с друзьями, поэтому решил пойти домой.
Селяне забрали ребенка в свой дом, напоили горячим чаем и сообщили в полицию.
Правоохранители вернули юного путешественника в школу-интернат. К счастью, он не простудился и не пострадал.