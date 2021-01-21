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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 21 » 08:57:42

В Житомирской области неравнодушные жители помогли разыскать 12-летнего мальчика, сбежавшего из интерната

Сегодня, 09:02:42 282 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области неравнодушные жители помогли разыскать 12-летнего мальчика, сбежавшего из интерната

 Вечером 19 января в 20-градусный мороз из специальной школы-интерната г. Коростышев ушел 12-летний Дмитрий. Мальчик имеет определенные проблемы со здоровьем, на его поиски отправились все полицейские города и района.

"В Коростышевский отдел полиции поступило сообщение от работников специализированной школы-интерната об исчезновении 12-летнего воспитанника. Мальчик самовольно покинул территорию учебного заведения и ушел в неизвестном направлении", - рассказали "Журналу Житомира" в полиции.

Пока мальчика разыскивали педагоги и полицейские, он успел дойти до одного из сел района.
 

"Уже через 40 минут по спецлинии 102 позвонили жители с. Стрижевка и сообщили о найденном мальчике. Это оказался пропавший Дима", - отметили правоохранители.


Как выяснилось, одинокого мальчика, который в темноте брел вблизи леса, заметили местные жители. Когда они стали расспрашивать мальчика, кто он и откуда, тот назвался и сообщил, что идет к родителям в г. Новоград-Волынский. Мол, в школе поссорился с друзьями, поэтому решил пойти домой.

Селяне забрали ребенка в свой дом, напоили горячим чаем и сообщили в полицию.

Правоохранители вернули юного путешественника в школу-интернат. К счастью, он не простудился и не пострадал.
Тэги: розыск, мальчик, интернат
Комментариев: 2
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 09:46:17, Сегодня [Материал]
0

с автоматом так позируют как будто опасного преступника задержали, спрятал бы за спину...выглядит странно как то
velcade
2 Санитар (velcade)   • 10:22:47, Сегодня [Материал]
0

СЛУЧАЙНО нашли простые ЛЮДИ, а позируют полицейские. Так имидж не поднять...
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