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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Февраль » 1 » 01:29:45

Украину заполонил поддельный сыр: как отличить фальсификат

Сегодня, 01:43:45 1444 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украину заполонил поддельный сыр: как отличить фальсификат

 В Житомире на прилавках магазинов часто можно встретить сырный продукт, который продают под видом настоящего сыра.

Какие сыры подделывают чаще и как узнать фальсификат, рассказала в эфире телеканала "Украина 24" руководитель ОО "Споживча довіра" Елена Куликова.

На глаз фальсификат определить достаточно сложно. Нужно четко понимать, что только лабораторным способом, или хотя бы подручными домашними средствами, но в магазине сложно это сделать. Только если есть какая-то вопиющая ситуация, допустим, сыр слишком белый

"Маркером может служить цена. Для изготовления 1 кг сыра нужно 11 литров молока. Соответственно, минимальная стоимость – 120 грн только на сырье, есть еще и другие ингредиенты, куча всяких накруток, каждый должен где-то заработать. Около 200 грн за кг – отсекающая цена. Ниже – это уже не сыр", - объяснила эксперт Елена Куликова.


По ее словам, сыр – это "продукт, без которого каждый украинец свою жизнь не представляет".

"Он позиционируется как витаминный, полезный, а когда речь идет о фальсификате – человек, конечно, не умрет, не будет необратимых процессов в организме, но пользы тоже не будет. Выходит так, что люди тратят деньги и не получают того, что хотят. Недорогой сегмент востребован, и тут идет замена сыра сырным продуктом. Здесь лидер украинский производитель, а украинские производители позиционируют себя в премиум-секторе, они за свое качество борются, вряд ли мы найдем там фальсификат. Тут скорее будут подделывать импортные сыры", - рассказала Куликова.


Как отметила эксперт, за последние годы "был сформирован определенный стереотип в умах украинского потребителя", что европейская продукция более высокого качества, так как у них действуют стандарты, директивы и так далее.

"Тем не менее, нельзя однозначно сказать, что дешевый импортный сыр лучше украинского. Есть достаточно недорогие европейские сыры неплохого качества и масса украинского качественного сыра, который мы проверяем. Нельзя же сказать, что у нас везде фальсификат. Выбрать надо, исходя из собственных приоритетов, финансовых возможностей", - сказала она.


Житомир заполонил поддельный сыр: как отличить фальсификат
Тэги: сыр, фальсификат, продукты
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