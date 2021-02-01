Украину заполонил поддельный сыр: как отличить фальсификат

"Маркером может служить цена. Для изготовления 1 кг сыра нужно 11 литров молока. Соответственно, минимальная стоимость – 120 грн только на сырье, есть еще и другие ингредиенты, куча всяких накруток, каждый должен где-то заработать. Около 200 грн за кг – отсекающая цена. Ниже – это уже не сыр", - объяснила эксперт Елена Куликова.

"Он позиционируется как витаминный, полезный, а когда речь идет о фальсификате – человек, конечно, не умрет, не будет необратимых процессов в организме, но пользы тоже не будет. Выходит так, что люди тратят деньги и не получают того, что хотят. Недорогой сегмент востребован, и тут идет замена сыра сырным продуктом. Здесь лидер украинский производитель, а украинские производители позиционируют себя в премиум-секторе, они за свое качество борются, вряд ли мы найдем там фальсификат. Тут скорее будут подделывать импортные сыры", - рассказала Куликова.

"Тем не менее, нельзя однозначно сказать, что дешевый импортный сыр лучше украинского. Есть достаточно недорогие европейские сыры неплохого качества и масса украинского качественного сыра, который мы проверяем. Нельзя же сказать, что у нас везде фальсификат. Выбрать надо, исходя из собственных приоритетов, финансовых возможностей", - сказала она.