Под Житомиром полиция оперативно задержала дачного вора

Правоохранители на территории садового общества задержали житомирянина, который обокрал дачный дом. В момент задержания мужчина имел при себе наркотики. Об этом "ЖЖ
" рассказали в полиции Житомирской области.
"Вечером 31 января в полицию обратился 43-летний житель областного центра с сообщением о краже имущества из его дачного дома, расположенного в садовом обществе "Каменское". Мужчина, придя в выходные в загородный двор, обнаружил открытое окно и исчезновение электроинструментов, рыболовных принадлежностей, электрообогревателя и другой бытовой техники", - отмечает полиция.
На территории дачного массива сотрудники следственно-оперативной группы заметили подозрительного мужчину, который пытался быстро исчезнуть из их поля зрения. Оперативники уголовного розыска остановили его и обнаружили у него пакет с растением, похожим на наркотическое.
Задержанный - 28-летний житель Житомира объяснил, что употребляет наркотики, поэтому носит с собой марихуану. Также он признал, что причастен к краже из дачного дома. Мужчина занес похищенные вещи на хранение своему знакомому, проживающему неподалеку. Полицейские изъяли похищенное.
Предварительная правовая квалификация - часть 3 статьи 185 и часть 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины. Мужчине может грозить от 3 до 6 лет лишения свободы.
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