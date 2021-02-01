Под Житомиром полиция оперативно задержала дачного вора

"Вечером 31 января в полицию обратился 43-летний житель областного центра с сообщением о краже имущества из его дачного дома, расположенного в садовом обществе "Каменское". Мужчина, придя в выходные в загородный двор, обнаружил открытое окно и исчезновение электроинструментов, рыболовных принадлежностей, электрообогревателя и другой бытовой техники", - отмечает полиция.