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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 1 » 16:02:36

Под Житомиром полиция оперативно задержала дачного вора

Вчера, 16:22:36 1155 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром полиция оперативно задержала дачного вора

 Правоохранители на территории садового общества задержали житомирянина, который обокрал дачный дом. В момент задержания мужчина имел при себе наркотики. Об этом "ЖЖ" рассказали в полиции Житомирской области.
 

"Вечером 31 января в полицию обратился 43-летний житель областного центра с сообщением о краже имущества из его дачного дома, расположенного в садовом обществе "Каменское". Мужчина, придя в выходные в загородный двор, обнаружил открытое окно и исчезновение электроинструментов, рыболовных принадлежностей, электрообогревателя и другой бытовой техники", - отмечает полиция.


На территории дачного массива сотрудники следственно-оперативной группы заметили подозрительного мужчину, который пытался быстро исчезнуть из их поля зрения. Оперативники уголовного розыска остановили его и обнаружили у него пакет с растением, похожим на наркотическое.

Задержанный - 28-летний житель Житомира объяснил, что употребляет наркотики, поэтому носит с собой марихуану. Также он признал, что причастен к краже из дачного дома. Мужчина занес похищенные вещи на хранение своему знакомому, проживающему неподалеку. Полицейские изъяли похищенное.

Предварительная правовая квалификация - часть 3 статьи 185 и часть 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины. Мужчине может грозить от 3 до 6 лет лишения свободы. 
Тэги: кража, полиция, дача
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 16:35:56, Вчера [Материал]
-1

умная цобачка по свежим следам рулит....
активистам повезло, что на них только траву повесили, хотя присесть по совокупности на пятёрочку тоже неплохо
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