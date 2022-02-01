Жители Хмельницкой области обворовывали дачные дома под Житомиром

В Житомирском районе полицейские задержали домушников сразу после совершения кражи. Воры специализировались на дачных домах, которые хозяева оставляли зимой без присмотра. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирщины.
"В течение января в отдел полиции №1 Житомирского районного управления поступило несколько обращений от владельцев дачных домов, расположенных неподалеку от села Буки. Люди жаловались на кражи из домов, которые совершались за время их отсутствия. Полицейские вместе с местными жителями начали систематическую отработку территории дачных кооперативов. Утром 26 января председатель кооператива именно во время совместных с полицией мероприятий обратил внимание на разбитое окно в одном из домов и автомобиль, который уже отъезжал. Мужчина известил об этом полицейских и уже через несколько минут транспортное средство остановили правоохранители", - говорится в сообщении ГУ Нацполиции в Житомирской области.
В машине находились двое мужчин. Оба - жители Хмельницкой области, в возрасте 41 и 30 лет. Старший из них уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных правонарушений.
Предварительно установлено, что мужчины через окно залезли в дачный дом 69-летней житомирянки. Они вынесли оттуда электроинструменты и другие ценные вещи. Украденное нашли в автомобиле мужчин.
Полицейские проверяют информацию о причастности задержанных к другим кражам из дачных домов.
"Предварительно, они могли совершить еще несколько таких противоправных деяний. В соответствии с действующим законодательством за тайное хищение чужого имущества с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, мужчинам может грозить от 3 до 6 лет лишения свободы"
, - добавили в полиции.