Жители Хмельницкой области обворовывали дачные дома под Житомиром

"В течение января в отдел полиции №1 Житомирского районного управления поступило несколько обращений от владельцев дачных домов, расположенных неподалеку от села Буки. Люди жаловались на кражи из домов, которые совершались за время их отсутствия. Полицейские вместе с местными жителями начали систематическую отработку территории дачных кооперативов. Утром 26 января председатель кооператива именно во время совместных с полицией мероприятий обратил внимание на разбитое окно в одном из домов и автомобиль, который уже отъезжал. Мужчина известил об этом полицейских и уже через несколько минут транспортное средство остановили правоохранители", - говорится в сообщении ГУ Нацполиции в Житомирской области.