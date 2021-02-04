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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 4 » 16:24:25

Тело мертвой женщины обнаружили в центре Житомира

Сегодня, 16:27:25 148 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Тело мертвой женщины обнаружили в центре Житомира

 4 февраля в Житомире на улице Театральной на ступеньках банкомата умерла женщина. Врачи скорой, приехавшие на вызов, констатировали смерть.

О происшествии сообщили корреспонденты "Суспільне", которые стали его свидетелями.

В телефонном комментарии пресс-секретарь Нацполиции области Алла Ващенко рассказала, что в 14.52 в полицию поступило сообщение из скорой о констатации смерти женщины. Сейчас полиция устанавливает личность умершей.

"Женщине на вид около 60 лет. Умерла она еще до прибытия скорой. Далее следует процедура установления ее личности и судебно-медицинская экспертиза для определения причин смерти", - говорит Алла Ващенко. 

Фото: Суспільне
Тэги: Житомир, Смерть
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