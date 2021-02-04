Тело мертвой женщины обнаружили в центре Житомира

4 февраля в Житомире на улице Театральной на ступеньках банкомата умерла женщина. Врачи скорой, приехавшие на вызов, констатировали смерть.
О происшествии сообщили корреспонденты "Суспільне
", которые стали его свидетелями.
В телефонном комментарии пресс-секретарь Нацполиции области Алла Ващенко рассказала, что в 14.52 в полицию поступило сообщение из скорой о констатации смерти женщины. Сейчас полиция устанавливает личность умершей.
"Женщине на вид около 60 лет. Умерла она еще до прибытия скорой. Далее следует процедура установления ее личности и судебно-медицинская экспертиза для определения причин смерти"
, - говорит Алла Ващенко.
Фото: Суспільне