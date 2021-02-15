Житомир почтил память воинов-интернационалистов. ФОТО

В Житомире сегодня, 15 февраля, чтят память участников боевых действий на территории других государств. День чествования участников боевых действий на территории других государств установлен Указом Президента от 11 февраля 2004 года.
В 2021 году исполняется 32 года со дня вывода войск из Афганистана.
По этому случаю воины-интернационалисты, участники боевых действий, военнослужащие, представители власти, предприятий, учреждений и общественных организаций города, а также горожане торжественным шествием прошли от площади Соборной по улице Большой Бердичевской к памятному знаку на Новом бульваре.
Во время митинга участники возложили цветы к памятнику «Братьям погибшим в Афгане».
Вечная память погибшим воинам!
Справка
15 февраля 1989 последний советский солдат покинул афганскую землю. Через горнило «Афгана» прошли около 160 000 выходцев из Украины.
Во время войны СССР в Афганистане погибли около 15 000 воинов, из них почти 4000 украинцев. 72 украинских воина пропали без вести. Более 8000 украинцев получили ранения, 6000 - инвалидность.
Несмотря на то, что Украина признала эту войну Советского Союза агрессией против Афганистана, воины-украинцы, которые принимали в ней участие, все равно приравнены к участникам боевых действий - «лица, которые принимали участие в выполнении боевых задач по защите Родины» - и пользуются соответствующими государственными льготами, а памятники участникам войны в Средней Азии не попали в пункты Закона о декоммунизации.
С самого начала войны на востоке Украины тысячи афганцев и ветеранов других войн добровольно встали на защиту родной земли.
Фото: Житомирская ОГА