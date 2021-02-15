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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2021 » Февраль » 15 » 14:47:17

Житомир почтил память воинов-интернационалистов. ФОТО

Сегодня, 14:59:17 673 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир почтил память воинов-интернационалистов. ФОТО

 В Житомире сегодня, 15 февраля, чтят память участников боевых действий на территории других государств. День чествования участников боевых действий на территории других государств установлен Указом Президента от 11 февраля 2004 года.

В 2021 году исполняется 32 года со дня вывода войск из Афганистана.

По этому случаю воины-интернационалисты, участники боевых действий, военнослужащие, представители власти, предприятий, учреждений и общественных организаций города, а также горожане торжественным шествием прошли от площади Соборной по улице Большой Бердичевской к памятному знаку на Новом бульваре.

Во время митинга участники возложили цветы к памятнику «Братьям погибшим в Афгане».

Вечная память погибшим воинам!
 

Справка


15 февраля 1989 последний советский солдат покинул афганскую землю. Через горнило «Афгана» прошли около 160 000 выходцев из Украины.

Во время войны СССР в Афганистане погибли около 15 000 воинов, из них почти 4000 украинцев. 72 украинских воина пропали без вести. Более 8000 украинцев получили ранения, 6000 - инвалидность.

Несмотря на то, что Украина признала эту войну Советского Союза агрессией против Афганистана, воины-украинцы, которые принимали в ней участие, все равно приравнены к участникам боевых действий - «лица, которые принимали участие в выполнении боевых задач по защите Родины» - и пользуются соответствующими государственными льготами, а памятники участникам войны в Средней Азии не попали в пункты Закона о декоммунизации.

С самого начала войны на востоке Украины тысячи афганцев и ветеранов других войн добровольно встали на защиту родной земли. 































Фото: Житомирская ОГА
Тэги: Афганская война, Житомир
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Комментариев: 3
Stiven30
1 Дмитрий (Stiven30)   • 15:06:47, Сегодня [Материал]

Украина признала эту войну Советского Союза агрессией против Афганистана
---- это как простите может я что то не понял?
Zefir
2 Моє місто (Zefir)   • 16:29:34, Сегодня [Материал]

Афганці це жертви войовничої політикі радянського союзу.
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 16:45:23, Сегодня [Материал]

Коли треба - "радянські окупанти", коли треба - "воїни інтернаціоналісти".
Коли треба - спадкоємці УНР, коли треба - УРСР.
Через ці подвійні стандарти Україна товчеться на місці вже 30 років.
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