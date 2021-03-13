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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 13 » 16:24:38

Многодетная мать вызвала роды и похоронила детей в сарае. Полиция расследует дело об убийстве

Сегодня, 16:30:38 175 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Многодетная мать вызвала роды и похоронила детей в сарае. Полиция расследует дело об убийстве

Правоохранители Житомирской области расследуют дело об убийстве двойняшек – беременная женщина искусственно вызвала роды, а новорожденных похоронила в подсобном помещении.

«Новоград-Волынской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту убийства матерью своих новорожденных детей (ст.117 УК Украины)», — говорится «Журналу Житомира» в сообщении пресс-службы прокуратуры.

О преступлении правоохранителям сообщила односельчанка. По ее словам, у женщины долгое время был живот как у беременной, однако новорожденных детей так никто и не видел.

Во время проверки было установлено, что 31-летняя женщина на шестом месяце беременности решила избавиться от детей, из-за чего решила самостоятельно принять медицинский препарат для вызова искусственных родов. Новорожденных двойняшек она похоронила в подсобном помещении своего домохозяйства.

Кроме того, выяснилось, что женщину еще до этого решили родительских прав в отношении семерых детей.

Досудебное расследование проводит отдел полиции № 5 Житомирского районного управления полиции. Ход досудебного расследования находится на контроле Житомирской областной прокуратуры.

Тэги: Новоград Волынский, дети, роды, полиция, убийство
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