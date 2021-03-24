Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 25.03.2021    02:35:34
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 24 » 11:00:30

В Житомире более 5000 человек болеют коронавирусом: статистика на 24 марта

Вчера, 11:13:30 1185 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире более 5000 человек болеют коронавирусом: статистика на 24 марта

 В Житомире по состоянию на 24 марта 5045 человек болеют COVID-19. Соответствующую информацию обнародовал Житомирский областной центр общественного здоровья.

Согласно официальной статистике, в Житомире за минувшие сутки зафиксировали 141 новый случай заболевания. В тоже время 144 человека выздоровели.

Всего на Житомирщине за прошедшие сутки подтверждено 453 новых случаев, 341 человек выздоровел.

Лидеры по количеству активных больных:
 
  • город Житомир (5045);
  • город Новоград-Волынский (2272);
  • город Бердичев (1426);
  • Житомирский район (982).

К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом, зафиксировали еще 17 летальных случаев. С начала мониторингового периода коронавирус унес жизни 1092 жителей Житомирской области, 303 из них – житомиряне.

Тэги: статистика, коронавирус, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 5
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:31:31, Вчера [Материал]

Весенний всплеск гриппа и всевозможных вирусов. Я читаю, что умерло от вируса более 300 человек за полтора года в Житомире. И статистика красивая в рамках. Смерти говорят о том, что у нас некому лечить и нечем лечить. Пишут, что в парках нельзя ходить, гулять с детьми. Судя по всему, те, кто пишет все эти чудовищные запреты, явно живут в другом измерении и не перенимают опыт других стран. К примеру, в Японии ходить в парках приветствуется и желательно без масок. В Японии, к примеру, государство выдает на одного человека по три маски в сутки. В Китае, где более миллиарда жителей, но где работает система Семашко, вообще нет никакого короновируса, там уже забыли, что это такое. А тут всего лишь 20 миллионов жителей и возятся с этим вирусом, как дурень со ступою. Кафе на два человека посещать нельзя. А вот столовую на 5000 работников на "Кромберг энд Шеберт" посещать можно. И там работают жители и города и области. И люди там, в этой столовой, завтракуют, обедают и ужинают. И ничего, - работают, как ломовые лошади, и ничего с ними не случилось. Любовь и труд любой ковид перетрут.
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 00:47:17, Сегодня [Материал]

Что ты куришь? Кто тебе запрещает ходить в парках, гулять с детьми? Где ты такой бред выкурил? Ввели лишь обязаловку носить намордники на улице.
Про Китай я тебе уже писал ранее - не неси чушь и погугли. Корона в Китае есть, просто там локальные вспышки периодически и в пару человек, т.е. нет массовости как в остальном мире. Но и то, это если свято верить отчетам коммунистической стране, к-рая без проблем скрывает данные.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:34:53, Вчера [Материал]

Ни в коем случае не желаю людям остаться без работы - работайте на здоровье. А усматриваю во всем этом плохое финансирование лечения всех болезней, которые свалились на украинцев. Ковид - это цветочки, страшилка. А вот сердечно-сосудистые болезни, рак, диабет и много других заболеваний забирают огромное количествао жизней. Нужно срочно поворачивать оглобли в сторону системы здравоохранения Семашко, финансировать лечение всех этих болезней бесплатно, и спасать людей от всего этого.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:40:58, Вчера [Материал]

Завтра сессия горсовета. Там работает 533 человека, которые ни одного дня не сидели без зарплаты на карантине. А ФОПов везут в Киев, водят их там, хороводят. Вот почему киевские ФОПы не поддержали региональных, потому что мэр Кличко с первого дня локдауна снял с ФОПов все налоги. А с вас житомирский мэр не снял и снимать не собирается. Присоединяйтесь, ФОПы, к тарифным майдановцам и требуйте возврата денег у мэра у замов, у прочего руководства города, потому, что они за ваши налоги летали всем горсоветом на море загорать, премии выписали себе и полетели. И благодаря красной зоне дальше продолжают пилить бюджет, землю, наш с вами Гидропарк.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:47:14, Вчера [Материал]

Очень много людей голодают, попродавали в ломбарды, повыносили свое золото, где его берут за копейки, понабирали кредитов, кто знает когда отдадут, не в состоянии вылечить, не только своих любимых собачек и кошечек, а и людей, своих близских, родных. И все из-за того, что люди без работы и без дохода платят налоги в мэрию города Житомира. Снимают поледнюю шкуру, живьем причем, с нашего бизнеса. Отныне буду величать вас шкуродерами. Бюджет города Житомира в прошлом году составил 2 миллиарда 700 миллионов гривен. До децентрализации, три года назад бюджет был всего лишь 160 миллионов и нам хватало на все
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus