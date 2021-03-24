В Житомире более 5000 человек болеют коронавирусом: статистика на 24 марта

В Житомире по состоянию на 24 марта 5045 человек болеют COVID-19. Соответствующую информацию обнародовал Житомирский областной центр общественного здоровья.
Согласно официальной статистике, в Житомире за минувшие сутки зафиксировали 141 новый случай заболевания. В тоже время 144 человека выздоровели.
Всего на Житомирщине за прошедшие сутки подтверждено 453 новых случаев, 341 человек выздоровел.
Лидеры по количеству активных больных:
- город Житомир (5045);
- город Новоград-Волынский (2272);
- город Бердичев (1426);
- Житомирский район (982).
К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом, зафиксировали еще 17 летальных случаев. С начала мониторингового периода коронавирус унес жизни 1092 жителей Житомирской области, 303 из них – житомиряне.