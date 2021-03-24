Житомирщина готовится к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы

В Житомирской области продолжается подготовка к проведению мероприятий по случаю 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. На оргкомитете в областном совете обсудили план мероприятий.
Так, по всей территории области мероприятия к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы начнутся с высадки в городах, селах и поселках 35 кустов роз и проезда по соответствующему населенному пункту машины пожарной охраны с включенной сиреной.
Кроме традиционных памятных митингов с целью чествования памяти жертв Чернобыльской катастрофы, которые состоятся 26 апреля, накануне в планах благоустройство территорий прилегающих к памятным знакам, круглый стол, вечер памяти, организация стендовой выставки, литературные чтения, создание видеороликов, проведение социальной экскурсии и открытых тематических уроков, просмотр кинофильмов о Чернобыльской трагедии.
Также среди запланированных мероприятий:
- Создание на базе КНС «Областная клиническая больница им. А.Ф. Гербачевского» Житомирского областного совета Центра радиационной защиты;
- Приобретение УЗИ-аппарата;
- Обеспечение питанием и приобретение медикаментов для лечения граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, в терапевтическом отделении областной больницы.
Как отметил заместитель председателя облсовета Владимир Ширма, финансирование данных мероприятий будет рассмотрено на заседаниях постоянных депутатских комиссий и внесено на сессию областного совета.
Справка. Житомирщина наиболее пострадала от аварии на атомной станции. На территории области по состоянию на 01.01.2021 проживает 233,8 тыс пострадавших или 19% от общей численности населения области.