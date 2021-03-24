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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 24 » 14:57:37

Житомирщина готовится к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы

Вчера, 15:18:37 483 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирщина готовится к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы

 В Житомирской области продолжается подготовка к проведению мероприятий по случаю 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. На оргкомитете в областном совете обсудили план мероприятий.

Так, по всей территории области мероприятия к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы начнутся с высадки в городах, селах и поселках 35 кустов роз и проезда по соответствующему населенному пункту машины пожарной охраны с включенной сиреной.

Кроме традиционных памятных митингов с целью чествования памяти жертв Чернобыльской катастрофы, которые состоятся 26 апреля, накануне в планах благоустройство территорий прилегающих к памятным знакам, круглый стол, вечер памяти, организация стендовой выставки, литературные чтения, создание видеороликов, проведение социальной экскурсии и открытых тематических уроков, просмотр кинофильмов о Чернобыльской трагедии.

Также среди запланированных мероприятий:
 
  • Создание на базе КНС «Областная клиническая больница им. А.Ф. Гербачевского» Житомирского областного совета Центра радиационной защиты;
  • Приобретение УЗИ-аппарата;
  • Обеспечение питанием и приобретение медикаментов для лечения граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, в терапевтическом отделении областной больницы.

Как отметил заместитель председателя облсовета Владимир Ширма, финансирование данных мероприятий будет рассмотрено на заседаниях постоянных депутатских комиссий и внесено на сессию областного совета.

Справка. Житомирщина наиболее пострадала от аварии на атомной станции. На территории области по состоянию на 01.01.2021 проживает 233,8 тыс пострадавших или 19% от общей численности населения области.

Тэги: мероприятия, чернобыльская катастрофа, Житомирщина
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Комментариев: 2
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 19:32:25, Вчера [Материал]

Как сказал зелёный полудурок Тищенко - «Хочу напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльской катастрофы».
Он призвал украинцев «поздравить, поблагодарить, поклониться тем людям, которые много лет назад защитили нас от этой катастрофы».
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 20:02:32, Вчера [Материал]

да ладно
после фуршета "на честь голодомора" ещё что-то удивляет?
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