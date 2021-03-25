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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 25 » 10:31:40

Ужасная смерть на заводе: мужчина упал в установку, которая буквально перемолола его

Сегодня, 10:44:40 1428 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ужасная смерть на заводе: мужчина упал в установку, которая буквально перемолола его

 На крупном предприятии возле города Новоград-Волынский погиб один из работников: упал в установку, которая буквально перемолола его на куски.

Как сообщает 04141.com.ua, трагический инцидент произошел 24 марта на заводе "Церсанит". 

Отмечается, что на предприятии пропал 27-летний работник. Его коллеги начали поиски и в одном из резервуаров они обнаружили остатки обуви и элементы тела погибшего. Их изъятие усложнялось тем, что керамическая масса со временем загустевает.

На месте происшествия с самого утра работали следователи полиции и другие контролирующие органы. По факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека, открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 272 УКУ). 

В рамках указанного дела следователи должны установить обстоятельства, при которых были нарушены правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве. 
Тэги: предприятие, Трагедия, завод, рабочий
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 11:30:01, Сегодня [Материал]

жесть. кому то умывальник или унитаз с "сюрпризом" попадет
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