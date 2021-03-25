Ужасная смерть на заводе: мужчина упал в установку, которая буквально перемолола его

На крупном предприятии возле города Новоград-Волынский погиб один из работников: упал в установку, которая буквально перемолола его на куски.
Как сообщает 04141.com.ua
, трагический инцидент произошел 24 марта на заводе "Церсанит".
Отмечается, что на предприятии пропал 27-летний работник. Его коллеги начали поиски и в одном из резервуаров они обнаружили остатки обуви и элементы тела погибшего. Их изъятие усложнялось тем, что керамическая масса со временем загустевает.
На месте происшествия с самого утра работали следователи полиции и другие контролирующие органы. По факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека, открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 272 УКУ).
В рамках указанного дела следователи должны установить обстоятельства, при которых были нарушены правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве.