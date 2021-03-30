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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 30 » 13:38:39

На трассе Житомир – Черновцы восьмой месяц строят 60-метровый путепровод

Сегодня, 14:10:39 519 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе Житомир – Черновцы восьмой месяц строят 60-метровый путепровод

 В рамках программы "Большое строительство" недалеко от города Чуднов, на автодороге Н-03 Житомир - Черновцы, продолжается возведение наземного путепровода над железнодорожными путями.

По информации Укравтодора, сейчас ведутся работы по устройству опор.

"Уже завершены работы по переносу коммуникаций и демонтажу железнодорожного переезда. Ведутся работы по устройству опор. Подрядной организацией в прошлом году на трех опорах были проведены армирующие работы и устроен бетон", - сообщает Укравтодор.



Длина нового путепровода составит почти 67 м, ширина - 12 м. Строительные работы начались в конце июля 2020 года. Подрядчик: ООО "Мостобудівельний загін №112".

Движение по автопроезду через железную дорогу на время ремонта закрыто, автотранспорт курсирует в объезд. 
Тэги: Укравтодор, путепровод, строительство
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Комментариев: 1
Macarron
1 Chacarron (Macarron)   • 16:17:40, Сегодня [Материал]

Долго что-то строят.. за 8 месяцев уже можно было сдать путепровод
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