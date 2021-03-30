На трассе Житомир – Черновцы восьмой месяц строят 60-метровый путепровод

В рамках программы "Большое строительство" недалеко от города Чуднов, на автодороге Н-03 Житомир - Черновцы, продолжается возведение наземного путепровода над железнодорожными путями.
По информации Укравтодора
, сейчас ведутся работы по устройству опор.
"Уже завершены работы по переносу коммуникаций и демонтажу железнодорожного переезда. Ведутся работы по устройству опор. Подрядной организацией в прошлом году на трех опорах были проведены армирующие работы и устроен бетон"
, - сообщает Укравтодор.
Длина нового путепровода составит почти 67 м, ширина - 12 м. Строительные работы начались в конце июля 2020 года
. Подрядчик: ООО "Мостобудівельний загін №112".
Движение по автопроезду через железную дорогу на время ремонта закрыто, автотранспорт курсирует в объезд.