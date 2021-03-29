Китайская компания, которая реконструировала житомирскую объездную, обжаловала решение о расторжении с ней контракта

Китайская компания Sinohydro, которая занималась реконструкцией северной объездной Житомира, обжаловала решение о расторжении с ней контракта Укравтодором. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба
Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
"Китайский подрядчик подал жалобу в Совет по урегулированию споров - это орган предназначен в пределах контракта. Решением господина Махадева Гопината, арбитра Международной ассоциации инженеров-консультантов (FIDIC), расторжение контракта Укравтодором признано неправомерным. Согласно этому решению, 10,3 млн евро, инкассированных Укравтодором по банковским гарантиям, которые китайская компания "SINOHYDRO" предоставила в соответствии с условиями контракта, должны быть возвращены подрядчику", - говорится в сообщении.
Укравтодор несогласный с решением и готовится начать арбитраж.
"Фактически, с данным решением вина подрядчика относительно неспособности выполнить контрактные обязательства полностью переводится на заказчика, которым является Укравтодор. Госагентство автомобильных дорог готовит официальное несогласие с решением и сообщение о намерении начать арбитраж"
, - говорится на странице Укравтодора в Facebook.
Предыстория
Укравтодор и Sinohydro Corporation Limited в 2017 году подписали контракт
на выполнение работ по реконструкции 22 км северного объезда города Житомира.
Финансирование проекта осуществляется за счет средств ЕБРР, а также ЕИБ. Стоимость работ - более 42 млн евро.
В октябре 2020 года из-за обнаруженного рабочего брака
и низких темпов реконструкции Укравтодор разорвал контракт с китайской компанией.
В ноябре 2020 года Укравтодор заявлял, что объявит новый тендер
на реконструкцию северной объездной дороги Житомира.