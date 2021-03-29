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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 29 » 16:53:37

Китайская компания, которая реконструировала житомирскую объездную, обжаловала решение о расторжении с ней контракта

Сегодня, 17:07:37 610 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Китайская компания, которая реконструировала житомирскую объездную, обжаловала решение о расторжении с ней контракта

 Китайская компания Sinohydro, которая занималась реконструкцией северной объездной Житомира, обжаловала решение о расторжении с ней контракта Укравтодором. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
 

"Китайский подрядчик подал жалобу в Совет по урегулированию споров - это орган предназначен в пределах контракта. Решением господина Махадева Гопината, арбитра Международной ассоциации инженеров-консультантов (FIDIC), расторжение контракта Укравтодором признано неправомерным. Согласно этому решению, 10,3 млн евро, инкассированных Укравтодором по банковским гарантиям, которые китайская компания "SINOHYDRO" предоставила в соответствии с условиями контракта, должны быть возвращены подрядчику", - говорится в сообщении.


Укравтодор несогласный с решением и готовится начать арбитраж.

"Фактически, с данным решением вина подрядчика относительно неспособности выполнить контрактные обязательства полностью переводится на заказчика, которым является Укравтодор. Госагентство автомобильных дорог готовит официальное несогласие с решением и сообщение о намерении начать арбитраж", - говорится на странице Укравтодора в Facebook.
 

Предыстория


Укравтодор и Sinohydro Corporation Limited в 2017 году подписали контракт на выполнение работ по реконструкции 22 км северного объезда города Житомира.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств ЕБРР, а также ЕИБ. Стоимость работ - более 42 млн евро.

В октябре 2020 года из-за обнаруженного рабочего брака и низких темпов реконструкции Укравтодор разорвал контракт с китайской компанией.

В ноябре 2020 года Укравтодор заявлял, что объявит новый тендер на реконструкцию северной объездной дороги Житомира.
Тэги: строительство, Житомир, Укравтодор, объездная дорога
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Комментариев: 1
Macarron
1 Chacarron (Macarron)   • 19:22:03, Сегодня [Материал]

Рукожопы! Старая дорога и то ровнее была.
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