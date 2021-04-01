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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 1 » 09:29:07

В Житомире возле Тетерева заметили пару пингвинов. ФОТО

Сегодня, 09:29:56 1950 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире возле Тетерева заметили пару пингвинов. ФОТО

 В нашу редакцию обратился взволнованный житель микрорайона Бумажная фабрика. Мужчина уверяет, что видел возле реки Тетерев пингвинов.

Свои слова житомирянин подтвердил фото. Изображение недостаточно четкое, однако на нем действительно просматриваются пингвины.

Житель Житомира отмечает, что птицы плавали в Тетереве, вероятно в поисках добычи. После этого они вышли на берег и грелись на солнышке.



«Журнал Житомира» обратился за комментарием к зоозащитникам. Там предполагают, что появление пингвинов – пиар-акция местных предприятий. Будто в микрорайоне настолько улучшилась экология, что туда переселились пингвины.

Экологи связывают появление необычных для Житомира птиц с Украинской антарктической экспедицией. Мол, кто-то со станции им. Вернадского случайно завез в Украину пингвинов и они добрались до Житомира.

Специалисты советуют житомирянам при встрече с пингвинами не пугаться и подкармливать животных рыбкой. Особенно они любят крабовые палочки и роллы.
 

Друзья, с 1 апреля!


Все написанное в этой новости является шуткой. Конечно, по улицам Житомира не разгуливают пингвины, по крайней мере пока в нашем городе не открыли зоопарк или океанариум.
Тэги: 1 апреля, пингвины, Житомир
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Комментариев: 5
Dokktor
1 Сергей (Dokktor)   • 10:20:06, Сегодня [Материал]

А еще они любят хамон
Dezmond
2 Евгений (Dezmond)   • 10:24:24, Сегодня [Материал]

Еще многие пингвины там любят пиво и оставляют после себя горы мусора
spirinoff
3 Вася Пупкин (spirinoff)   • 10:31:29, Сегодня [Материал]

Ага,я с ними вчера пиво пил с крабовыми палочками... ))
melan
4 melan (melan)   • 10:49:43, Сегодня [Материал]

а я сегодня на бульваре слона видел
radio-fan-zt
5 зяблик (radio-fan-zt)   • 11:08:59, Сегодня [Материал]

Можно подумать ваши остальные статьи отличаються от этой, можете под каждой статьей каждый день писать: П.С. с 1 апреля!!!
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