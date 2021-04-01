В Житомире возле Тетерева заметили пару пингвинов. ФОТО

В нашу редакцию обратился взволнованный житель микрорайона Бумажная фабрика. Мужчина уверяет, что видел возле реки Тетерев пингвинов.
Свои слова житомирянин подтвердил фото. Изображение недостаточно четкое, однако на нем действительно просматриваются пингвины.
Житель Житомира отмечает, что птицы плавали в Тетереве, вероятно в поисках добычи. После этого они вышли на берег и грелись на солнышке.
«Журнал Житомира
» обратился за комментарием к зоозащитникам. Там предполагают, что появление пингвинов – пиар-акция местных предприятий. Будто в микрорайоне настолько улучшилась экология, что туда переселились пингвины.
Экологи связывают появление необычных для Житомира птиц с Украинской антарктической экспедицией. Мол, кто-то со станции им. Вернадского
случайно завез в Украину пингвинов и они добрались до Житомира.
Специалисты советуют житомирянам при встрече с пингвинами не пугаться и подкармливать животных рыбкой. Особенно они любят крабовые палочки и роллы.
Друзья, с 1 апреля!
Все написанное в этой новости является шуткой. Конечно, по улицам Житомира не разгуливают пингвины, по крайней мере пока в нашем городе не открыли зоопарк или океанариум.