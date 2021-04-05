В Житомире на Полевой 18-летний парень отправил в реанимацию мужчину

В Житомире в микрорайоне Полевая произошел конфликт между 18-летним парнем и мужчиной. В результате драки старший мужчина оказался в реанимации.
"По имеющейся информации, мужчина получил травму на улице в микрорайоне "Полевая" областного центра. Правоохранители опросили возможных свидетелей и очевидцев, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку от места происшествия"
, - рассказали "Журналу Житомира
" в полиции Житомирской области.
Как выяснилось, мужчина встретился неподалеку магазина с парнем, с которым у них завязалась ссора. В результате парень ударил мужчину, после чего тот упал.
Полицейские установили личность участника инцидента, 18-летнего жителя областного центра. Его разыскали и задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
"Предварительно, между мужчиной и парнем были давние неприязненные отношения. Поэтому во время встречи между ними разгорелся конфликт, в результате которого мужчина получил травму", - добавляет полиция.
Правовая квалификация события - ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.