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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 5 » 14:57:18

В Житомире на Полевой 18-летний парень отправил в реанимацию мужчину

Вчера, 15:36:18 1186 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на Полевой 18-летний парень отправил в реанимацию мужчину

 В Житомире в микрорайоне Полевая произошел конфликт между 18-летним парнем и мужчиной. В результате драки старший мужчина оказался в реанимации.

"По имеющейся информации, мужчина получил травму на улице в микрорайоне "Полевая" областного центра. Правоохранители опросили возможных свидетелей и очевидцев, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку от места происшествия", - рассказали "Журналу Житомира" в полиции Житомирской области.

Как выяснилось, мужчина встретился неподалеку магазина с парнем, с которым у них завязалась ссора. В результате парень ударил мужчину, после чего тот упал.

Полицейские установили личность участника инцидента, 18-летнего жителя областного центра. Его разыскали и задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
 

"Предварительно, между мужчиной и парнем были давние неприязненные отношения. Поэтому во время встречи между ними разгорелся конфликт, в результате которого мужчина получил травму", - добавляет полиция.


Правовая квалификация события - ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.
Тэги: Житомир, драка, полевая
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