На Житомирщине перевернулась легковушка: водитель погиб на месте

На Житомирщине водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание авто. Мужчина погиб на месте аварии. Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 апреля в с. Вишневое Коростенского района. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Предварительно, около 15:30 водитель автомобиля Nissan, 69-летний житель г. Черкассы, двигаясь по грунтовой дороге, не справился с управлением и съехал на обочину дороги, где произошло неоднократное переворачивание транспортного средства", - говорится в сообщении.
Автомобиль перевернулся на крышу и получил механический повреждения. От полученных травм водитель погиб на месте происшествия.
Полицейские открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286, продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.