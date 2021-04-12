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На Житомирщине перевернулась легковушка: водитель погиб на месте

Вчера, 10:23:54 1281 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине перевернулась легковушка: водитель погиб на месте

 На Житомирщине водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание авто. Мужчина погиб на месте аварии. Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 апреля в с. Вишневое Коростенского района. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Предварительно, около 15:30 водитель автомобиля Nissan, 69-летний житель г. Черкассы, двигаясь по грунтовой дороге, не справился с управлением и съехал на обочину дороги, где произошло неоднократное переворачивание транспортного средства", - говорится в сообщении.


Автомобиль перевернулся на крышу и получил механический повреждения. От полученных травм водитель погиб на месте происшествия.

Полицейские открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286, продолжается установление всех обстоятельств произошедшего. 
Тэги: Житомирщина, дтп
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