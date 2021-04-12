На площади Королёва состоялись торжества по случаю Всемирного дня авиации и космонавтики. ФОТО

12 апреля в Житомире на площади имени Королёва состоялись торжества по случаю Всемирного дня авиации и космонавтики и Международного дня полета человека в космос.
Общественность, руководство города и области возложили цветы к памятнику выдающемуся земляку Сергею Королёву, информирует пресс-служба горсовета.
"В Житомире родился всемирно известный конструктор Сергей Королёв. Благодаря его аппаратам люди открыли для себя космические горизонты. Все мы гордимся тем, что в нашем родном городе родился человек космического масштаба"
, - отметил Виктор Климинский, секретарь Житомирского городского совета.
Напомним, 12 апреля 1961 года стартовал космический корабль "Восток-1", пилотируемый 27-летним Юрием Гагариным. За 108 минут корабль сделал один виток вокруг Земли.
Успех советской космонавтики связывается с именем гениального ученого-конструктора, который является уроженцем Житомира - с Сергеем Павловичем Королёвым.
Из-за тайны космической программы и непростой биографии, в которой были и 10 лет сталинских лагерей, личность Королёва была засекречена вплоть до его смерти в 1966 году.
Фото: ЖГС