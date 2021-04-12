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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 12 » 13:15:15

На площади Королёва состоялись торжества по случаю Всемирного дня авиации и космонавтики. ФОТО

Вчера, 13:29:11 1146 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На площади Королёва состоялись торжества по случаю Всемирного дня авиации и космонавтики. ФОТО

 12 апреля в Житомире на площади имени Королёва состоялись торжества по случаю Всемирного дня авиации и космонавтики и Международного дня полета человека в космос.

Общественность, руководство города и области возложили цветы к памятнику выдающемуся земляку Сергею Королёву, информирует пресс-служба горсовета.

"В Житомире родился всемирно известный конструктор Сергей Королёв. Благодаря его аппаратам люди открыли для себя космические горизонты. Все мы гордимся тем, что в нашем родном городе родился человек космического масштаба", - отметил Виктор Климинский, секретарь Житомирского городского совета.

Напомним, 12 апреля 1961 года стартовал космический корабль "Восток-1", пилотируемый 27-летним Юрием Гагариным. За 108 минут корабль сделал один виток вокруг Земли.

Успех советской космонавтики связывается с именем гениального ученого-конструктора, который является уроженцем Житомира - с Сергеем Павловичем Королёвым.

Из-за тайны космической программы и непростой биографии, в которой были и 10 лет сталинских лагерей, личность Королёва была засекречена вплоть до его смерти в 1966 году.

 
















Фото: ЖГС
Тэги: Королёв, Житомир, день космонавтики
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Комментариев: 3
Vovik-RF
1 Vovik (Vovik-RF)   • 14:19:10, Вчера [Материал]

А наше бл... украинское телевидение даже никаких мероприятий по случаю Дня Космонавтики не показывало. Российское ОРТ 2-х часовой концерт транслировало 11 апреля, а у нас на Украине - тишина по всем каналам
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 15:17:24, Вчера [Материал]

какое отношение эта толпа рагулей имеет к сабжевому событию?
vovik-zt
3 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 16:32:30, Вчера [Материал]

"Освоюють" бюджет космічними темпами з космічними сумами. :)
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