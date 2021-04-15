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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Апрель » 15 » 09:44:55

В Житомирской области провели спецоперацию по спасению коровы. ФОТО

Вчера, 09:47:55 937 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области провели спецоперацию по спасению коровы. ФОТО

 В Житомирской области провели спецоперацию по спасению коровы, которая застряла в грязи и несколько дней провела посреди поля. Об этом информирует областное управлении Государственной службы Украины по ЧС.

"В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на окраине г. Коростень, посреди поля, корова увязла в грязи и не может самостоятельно выбраться. Об этом спасателям сообщил очевидец. Он проходил неподалеку от очистных сооружений и услышал громкое мычание животного, которое не двигалось", - говорится в сообщении.

По словам владелицы скота, животное искали несколько дней.


 

"Животное уже долгое время лежало обессиленным, не шевелясь. Вероятно, оно сначала барахталось, чтобы выбраться, но все его попытки оказались тщетными", - рассказывают спасатели.


Бойцы ГСЧС обвязали корову ремнями и с помощью лебедки вытащили из ловушки.

"Спасатели укутали ее одеялами и боевками, чтобы согреть. Через минут 40 владелица коровы помогла ей подняться и повела домой", - информирует ГСЧС.

Фото: ГСЧС
Тэги: корова, спасатели, Житомирщина
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