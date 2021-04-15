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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 15 » 11:27:34

В Житомирской области взялись за 30 км трассы, которые капитально не ремонтировали с 90-х

Вчера, 11:37:34 982 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области взялись за 30 км трассы, которые капитально не ремонтировали с 90-х

 На Житомирщине начаты подготовительные работы к капремонту 6 участков автодороги Н-03 Житомир - Черновцы. Об этом сообщила Служба автомобильных дорог (САД) в Житомирской области.

"На автодороге Н-03 от км 52 до км 96 будет проведена реконструкция и капитальный ремонт с расширением проезжей части, в том числе реконструкция путепровода и строительство моста через р. Ибр. Работы будут проведены за городом Чуднов и до границы с Хмельницкой областью. Общая протяженность: более 30-ти километров", - говорится в сообщении.

Сейчас на участках проводится:
 
  • корчевание пней и освобождения полос отвода от поросли,
  • разработка и уплотнение почвы,
  • разборка существующей дорожной одежды, фрезерование дорожного покрытия.

САД отмечает, что последний раз эта часть дороги капитально ремонтировалась в 90-е годы прошлого века.
 

"С учетом предыдущих лет и при условии проведения работ на указанных участках, вся протяженность автомобильной дороги Н-03 на территории Житомирской области будет обновлена", - информируют дорожники.


Напомним, что на трассе Н-03 продолжается возведение путепровода над железнодорожными путями. 
Тэги: Житомирская область, ремонт дорог
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Комментариев: 2
Pound
1 Life is life (Pound)   • 18:26:07, Вчера [Материал]

А коли ремонтували Р-18? Там вже і ямковий ремонт не допомагає. Розгрузили б Київ, а так всі фури на Одесу їдуть через Київ.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 20:37:47, Вчера [Материал]

эти рукожопы яму у себя под офисом шестой год толком заделать не могут
а тут за 30 км "взялись"...
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