В Житомирской области взялись за 30 км трассы, которые капитально не ремонтировали с 90-х

На Житомирщине начаты подготовительные работы к капремонту 6 участков автодороги Н-03 Житомир - Черновцы. Об этом сообщила Служба автомобильных дорог (САД) в Житомирской области.
"На автодороге Н-03 от км 52 до км 96 будет проведена реконструкция и капитальный ремонт с расширением проезжей части, в том числе реконструкция путепровода и строительство моста через р. Ибр. Работы будут проведены за городом Чуднов и до границы с Хмельницкой областью. Общая протяженность: более 30-ти километров"
, - говорится в сообщении
.
Сейчас на участках проводится:
- корчевание пней и освобождения полос отвода от поросли,
- разработка и уплотнение почвы,
- разборка существующей дорожной одежды, фрезерование дорожного покрытия.
САД отмечает, что последний раз эта часть дороги капитально ремонтировалась в 90-е годы прошлого века.
"С учетом предыдущих лет и при условии проведения работ на указанных участках, вся протяженность автомобильной дороги Н-03 на территории Житомирской области будет обновлена", - информируют дорожники.
Напомним, что на трассе Н-03 продолжается возведение путепровода
над железнодорожными путями.