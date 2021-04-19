На Житомирщине мужчину не впустили в караоке и он «заминировал» развлекательный комплекс

"Тревожное сообщение по спецлинии 102 поступило 17 марта около 1:45. Неизвестный мужчина сообщил, что в помещении одного из комплексов отдыха г. Коростышев заложена взрывчатка. Полицейские должным образом зафиксировали сведения. На месте происшествия было установлено, что заведение временно не работает в связи с карантинными ограничениями, однако в помещении отеля этого же комплекса находились люди", - говорится в сообщении.