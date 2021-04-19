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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Апрель » 19 » 11:29:28

На Житомирщине мужчину не впустили в караоке и он «заминировал» развлекательный комплекс

Вчера, 11:30:39 934 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине мужчину не впустили в караоке и он «заминировал» развлекательный комплекс

 Полиция города Коростышев получила сообщение о заминировании одного из заведений отдыха. К счастью, указанная информация оказалась ложной: "заложил взрывчатку" в заведении пьяный мужчина. Об этом "Журналу Житомира" сообщило Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.
 

"Тревожное сообщение по спецлинии 102 поступило 17 марта около 1:45. Неизвестный мужчина сообщил, что в помещении одного из комплексов отдыха г. Коростышев заложена взрывчатка. Полицейские должным образом зафиксировали сведения. На месте происшествия было установлено, что заведение временно не работает в связи с карантинными ограничениями, однако в помещении отеля этого же комплекса находились люди", - говорится в сообщении.


Жителей, работников заведения и жителей ближайшего частного сектора правоохранители эвакуировали. Специалисты взрывотехнической службы проверили помещение заведения и окружающую территорию. Сообщение оказалось ложным, никакой опасности для людей обнаружено не было.

В то же время полицейские работали над установлением автора анонимного заявления.
 

"От работников комплекса мы узнали, что в ту ночь к ним заходил мужчина, который находился в нетрезвом состоянии и требовал караоке-развлечения в неработающем ресторане. Получив отказ, посетитель вышел за пределы комплекса и, вероятно, позвонил на 102", - рассказал начальник Коростышевского отдела полиции Вадим Жикевич.


Уже через час личность подозреваемого правоохранители установили и разыскали его по месту временного проживания в одном из общежитий города.

"На момент прибытия полицейских 37-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии. В ходе осмотра его комнаты были изъяты доказательства совершения противоправного деяния. Досудебное расследование продолжается по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины", - добавили в полиции.

Мотивы, по которым мужчина сообщил о "заминировании", сейчас выясняются. За подобные противоправные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.
Тэги: караоке, Житомирщина, заминировал, полиция
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Комментариев: 1
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 11:44:25, Вчера [Материал]

"На месте происшествия было установлено, что заведение временно не работает в связи с карантинными ограничениями, однако в помещении отеля этого же комплекса находились люди"

Який нарід, така і дисципліна. Який карантин, така і смертність. У нас всі нічні розважальні заклади вільно працюють у карантин. На вікенд біля клюбу Малібу, наприклад, натовпи кугутів і музон гучно лунає. Поліція поряд їздить нічого не помічаючи.
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