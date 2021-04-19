На Житомирщине мужчину не впустили в караоке и он «заминировал» развлекательный комплекс

Полиция города Коростышев получила сообщение о заминировании одного из заведений отдыха. К счастью, указанная информация оказалась ложной: "заложил взрывчатку" в заведении пьяный мужчина. Об этом "Журналу Житомира
" сообщило Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.
"Тревожное сообщение по спецлинии 102 поступило 17 марта около 1:45. Неизвестный мужчина сообщил, что в помещении одного из комплексов отдыха г. Коростышев заложена взрывчатка. Полицейские должным образом зафиксировали сведения. На месте происшествия было установлено, что заведение временно не работает в связи с карантинными ограничениями, однако в помещении отеля этого же комплекса находились люди", - говорится в сообщении.
Жителей, работников заведения и жителей ближайшего частного сектора правоохранители эвакуировали. Специалисты взрывотехнической службы проверили помещение заведения и окружающую территорию. Сообщение оказалось ложным, никакой опасности для людей обнаружено не было.
В то же время полицейские работали над установлением автора анонимного заявления.
"От работников комплекса мы узнали, что в ту ночь к ним заходил мужчина, который находился в нетрезвом состоянии и требовал караоке-развлечения в неработающем ресторане. Получив отказ, посетитель вышел за пределы комплекса и, вероятно, позвонил на 102", - рассказал начальник Коростышевского отдела полиции Вадим Жикевич.
Уже через час личность подозреваемого правоохранители установили и разыскали его по месту временного проживания в одном из общежитий города.
"На момент прибытия полицейских 37-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии. В ходе осмотра его комнаты были изъяты доказательства совершения противоправного деяния. Досудебное расследование продолжается по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины"
, - добавили в полиции.
Мотивы, по которым мужчина сообщил о "заминировании", сейчас выясняются. За подобные противоправные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.