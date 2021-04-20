Сбил и скрылся с места ДТП: полиция задержала виновника смертельной аварии

В городе Коростень водитель легковушки насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Через несколько часов правоохранители разыскали виновника смертельной аварии.
"Около половины 6 утра (18 апреля, - ред.) в Коростенское районное управление полиции поступило сообщение о том, что по ул. Базарной в райцентре произошло ДТП с пострадавшим. На момент прибытия следственно-оперативной группы на месте происшествия был обнаружен лишь погибший мужчина с травмами, характерными для наезда транспортного средства. Причастный к ДТП водитель уехал"
, - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
На месте ДТП правоохранители изъяли обломки и эмблему автомобиля, которые указывали на то, что ДТП произошло с участием автомобиля "Тойота" светлого цвета.
Для розыска транспортного средства и задержания водителя в Коростенском и Житомирском районах начали специальную полицейскую операцию "Перехват". Уже через час автомобиль с характерными повреждениями и его 20-летнего водителя правоохранители нашли в Коростене.
Молодой человек признался в совершении ДТП. По его словам, он не заметил пешехода, который пересекал проезжую часть улицы. Уехать с места происшествия решил, испугавшись содеянного.
По результатам медицинского обследования у водителя зафиксировали состояние алкогольного опьянения.
"20-летнего водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а его автомобиль изъяли", - сообщил начальник Коростенского районного управления полиции Дмитрий Гаращенко.
Водителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.