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Сбил и скрылся с места ДТП: полиция задержала виновника смертельной аварии

Сегодня, 09:13:05 178 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сбил и скрылся с места ДТП: полиция задержала виновника смертельной аварии

 В городе Коростень водитель легковушки насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Через несколько часов правоохранители разыскали виновника смертельной аварии.

"Около половины 6 утра (18 апреля, - ред.) в Коростенское районное управление полиции поступило сообщение о том, что по ул. Базарной в райцентре произошло ДТП с пострадавшим. На момент прибытия следственно-оперативной группы на месте происшествия был обнаружен лишь погибший мужчина с травмами, характерными для наезда транспортного средства. Причастный к ДТП водитель уехал", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.

На месте ДТП правоохранители изъяли обломки и эмблему автомобиля, которые указывали на то, что ДТП произошло с участием автомобиля "Тойота" светлого цвета.



Для розыска транспортного средства и задержания водителя в Коростенском и Житомирском районах начали специальную полицейскую операцию "Перехват". Уже через час автомобиль с характерными повреждениями и его 20-летнего водителя правоохранители нашли в Коростене.

Молодой человек признался в совершении ДТП. По его словам, он не заметил пешехода, который пересекал проезжую часть улицы. Уехать с места происшествия решил, испугавшись содеянного.

По результатам медицинского обследования у водителя зафиксировали состояние алкогольного опьянения.
 

"20-летнего водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а его автомобиль изъяли", - сообщил начальник Коростенского районного управления полиции Дмитрий Гаращенко.


Водителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Тэги: дтп, Житомирщина
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