Житомирянину за хранение боеприпасов на балконе грозит 7 лет тюрьмы

"В феврале этого года во время неотложного обыска в доме жителя областного центра следователи Житомирского районного управления полиции на балконе обнаружили ящик с патронами времен Второй мировой войны. Мужчина рассказал, что осенью прошлого года на полигоне, под Житомиром, при сборе грибов нашел ящик с боеприпасами и решил забрать его домой. С тех пор патроны находились у него в квартире", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.