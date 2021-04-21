Житомирянину за хранение боеприпасов на балконе грозит 7 лет тюрьмы

Следователи Житомирского районного управления полиции завершили расследование уголовного производства, открытого по факту незаконного хранения боеприпасов 40-летним жителем Житомира.
Мужчина прятал, по его словам, найденные патроны на балконе квартиры.
"В феврале этого года во время неотложного обыска в доме жителя областного центра следователи Житомирского районного управления полиции на балконе обнаружили ящик с патронами времен Второй мировой войны. Мужчина рассказал, что осенью прошлого года на полигоне, под Житомиром, при сборе грибов нашел ящик с боеприпасами и решил забрать его домой. С тех пор патроны находились у него в квартире", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
По результатам экспертиз установлено, что в ящике находились патроны образца 1943 года. Согласно выводам экспертов, обнаруженные боеприпасы пригодны для стрельбы на поражение.
Поэтому следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, связанного с незаконным хранением его находки.
На днях обвинительный акт направлен в суд. Согласно действующему законодательству мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.