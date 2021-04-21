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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 21 » 16:14:41

Вышла на пробежку, а оказалась в Киеве: полиция вернула домой юную житомирянку

Вчера, 16:14:41 1092 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вышла на пробежку, а оказалась в Киеве: полиция вернула домой юную житомирянку

 Утром 20 апреля на утреннюю пробежку ушла 14-летняя житомирянка и домой не вернулась. Родители девушки забили тревогу и обратились в полицию.
 

"Полиция сразу начала поиски. В результате полицейские установили, что девушка через интернет-сеть познакомилась с молодым человеком из г. Днепр. Из-за конфликтов с матерью она решила уйти из дома и направилась в гости к новому другу", - информирует Ювенальная превенция Житомирской области.


Полицейские выяснили маршрут девушки и вскоре нашли её в Киеве.

Как объяснила школьница, она сбежала от родителей, чтобы попасть на свидание.

"С семьей и найденышем провели превентивную беседу по недопущению подобных случаев в будущем, а также рассказали о возможных последствиях", - отметили правоохранители.
Тэги: полиция, сбежал из дома, Житомир, Подросток
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