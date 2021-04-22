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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 22 » 17:50:15

До конца года в Житомирской области реконструируют 250 км дорог – Бунечко

Вчера, 17:57:36 438 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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До конца года в Житомирской области реконструируют 250 км дорог – Бунечко

 В Житомирском районе в рамках программы "Большое строительство" проводится капитальный ремонт дороги между селами Каменка и Вильск. 22 апреля во время пресс-брифинга председатель ОГА рассказал о реализации в Житомирской области других объектов дорожного строительства.

"В этом году мы подошли к формированию перечня дорог в тесном сотрудничестве с народными и областными депутатами Житомирщины. Они как представители громад, которые их выбрали, непосредственно участвовали в определении приоритетных участков для ремонта среди предоставленных местными властями проектов", - сказал Виталий Бунечко.

По информации ОГА, на 2021 год в рамках программы Президента к реализации запланировано 29 местных объектов дорожного строительства общей протяженностью 83,4 км и 48 объектов государственного значения общей протяженностью 174 км.

Всего за этот год будет построено и реконструировано почти 250 километров дорог, пролегающих в 31 громаде области.
 

"Также за счет остатков прошлогодней субвенции в размере более 100 миллионов гривен планируется завершить 3 объекта, один из которых - это долгожданный капитальный ремонт автомобильной дороги "Вильск-Каменка", которая позволит обеспечить надлежащее сообщение между Олиевской и Житомирской территориальными громадами", - добавил Виталий Бунечко.


В Житомирской области в 2020 года было уложено новое асфальтобетонное покрытие на 187 км дорог. Стоимость всех выполненных ремонтных работ по местным дорогам составляла 1,3 млрд гривен.



Тэги: Житомирская область, ремонт дорог
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 21:37:43, Вчера [Материал]

интересно, кто в тех краях решил имение построить
не просто ж так решили заасфальтировать дорогу в эту жопу мира....
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