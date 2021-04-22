До конца года в Житомирской области реконструируют 250 км дорог – Бунечко

В Житомирском районе в рамках программы "Большое строительство" проводится капитальный ремонт дороги между селами Каменка и Вильск. 22 апреля во время пресс-брифинга председатель ОГА рассказал о реализации в Житомирской области других объектов дорожного строительства.
"В этом году мы подошли к формированию перечня дорог в тесном сотрудничестве с народными и областными депутатами Житомирщины. Они как представители громад, которые их выбрали, непосредственно участвовали в определении приоритетных участков для ремонта среди предоставленных местными властями проектов"
, - сказал Виталий Бунечко.
По информации ОГА, на 2021 год в рамках программы Президента к реализации запланировано 29 местных объектов дорожного строительства общей протяженностью 83,4 км и 48 объектов государственного значения общей протяженностью 174 км.
Всего за этот год будет построено и реконструировано почти 250 километров дорог, пролегающих в 31 громаде области.
"Также за счет остатков прошлогодней субвенции в размере более 100 миллионов гривен планируется завершить 3 объекта, один из которых - это долгожданный капитальный ремонт автомобильной дороги "Вильск-Каменка", которая позволит обеспечить надлежащее сообщение между Олиевской и Житомирской территориальными громадами", - добавил Виталий Бунечко.
В Житомирской области в 2020 года было уложено новое асфальтобетонное покрытие на 187 км дорог. Стоимость всех выполненных ремонтных работ по местным дорогам составляла 1,3 млрд гривен.