Шпионом ФСБ оказался 22-летний житель Бердичева: суд отправил его под стражу

Агентом российской спецслужбы, который собирал на Житомирщине разведывательные данные о воинских частях и военных, оказался 22-летний мужчина из города Бердичев. Об этом сообщила областная прокуратура
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"По данным следствия, 22-летний житель города Бердичев, в течение января-апреля этого года, из корыстных побуждений, вступив в преступный сговор с представителем ФСБ России, действуя под конспиративным псевдонимом, получал и выполнял задачи, которые приченяют вред обороноспособности и государственной безопасности Украины. В частности, фотографировал территорию, здания военных объектов, автотранспорт, расположение камер видеонаблюдений и "слепых зон", систему охраны, а также собирал личную информацию о военнослужащих и их семьях", - информирует ведомство.
Полученные сведения, за которые ему пообещали денежное вознаграждение, передавал различными видами связи
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Постановлением Королёвского районного суда города Житомира подозреваемому применено содержание под стражей с правом внесения денежного залога в размере 80 прожиточных минимумов, что составляет более 180 тыс. грн.
Задержанному инкриминируют преступление по ч. 1 ст. 111 УК Украины (совершение государственной измены, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб обороноспособности, государственной безопасности Украины путем предоставления иностранной организации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины)
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