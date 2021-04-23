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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 23 » 09:30:29

Шпионом ФСБ оказался 22-летний житель Бердичева: суд отправил его под стражу

Сегодня, 09:31:29 1089 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Шпионом ФСБ оказался 22-летний житель Бердичева: суд отправил его под стражу

 Агентом российской спецслужбы, который собирал на Житомирщине разведывательные данные о воинских частях и военных, оказался 22-летний мужчина из города Бердичев. Об этом сообщила областная прокуратура.
 

"По данным следствия, 22-летний житель города Бердичев, в течение января-апреля этого года, из корыстных побуждений, вступив в преступный сговор с представителем ФСБ России, действуя под конспиративным псевдонимом, получал и выполнял задачи, которые приченяют вред обороноспособности и государственной безопасности Украины. В частности, фотографировал территорию, здания военных объектов, автотранспорт, расположение камер видеонаблюдений и "слепых зон", систему охраны, а также собирал личную информацию о военнослужащих и их семьях", - информирует ведомство.


Полученные сведения, за которые ему пообещали денежное вознаграждение, передавал различными видами связи.

Постановлением Королёвского районного суда города Житомира подозреваемому применено содержание под стражей с правом внесения денежного залога в размере 80 прожиточных минимумов, что составляет более 180 тыс. грн.

Задержанному инкриминируют преступление по ч. 1 ст. 111 УК Украины (совершение государственной измены, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб обороноспособности, государственной безопасности Украины путем предоставления иностранной организации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины).
Тэги: фсб, шпион, суд Житомирщина
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Комментариев: 2
predi
1 predi (predi)   • 09:34:43, Сегодня [Материал]

Впаять реальний срок і лишити громадянства.
Після відбуття покарання дати пінком під зад і нехай летить у рідну говень.
melan
2 melan (melan)   • 09:49:58, Сегодня [Материал]

от 12 до 15 лет по этой статье.
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