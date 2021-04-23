Шпионом ФСБ оказался 22-летний житель Бердичева: суд отправил его под стражу

"По данным следствия, 22-летний житель города Бердичев, в течение января-апреля этого года, из корыстных побуждений, вступив в преступный сговор с представителем ФСБ России, действуя под конспиративным псевдонимом, получал и выполнял задачи, которые приченяют вред обороноспособности и государственной безопасности Украины. В частности, фотографировал территорию, здания военных объектов, автотранспорт, расположение камер видеонаблюдений и "слепых зон", систему охраны, а также собирал личную информацию о военнослужащих и их семьях", - информирует ведомство.